. Amnesia: The Bunker выйдет в Game Pass в день релиза — в марте 2023 года
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Amnesia: The Bunker выйдет в Game Pass в день релиза — в марте 2023 года

Amnesia: The Bunker выйдет в Game Pass в день релиза — в марте 2023 года


Студия Frictional Games вчера анонсировала финальный эпизод франшизы Amnesia — игру Amnesia: The Bunker. Проект выйдет в релиз в марте 2023 года, точная дата пока не называется. Игра будет доступна, как на текущем поколении консолей, так и на прошлом. При этом, разработчики обещают в игре массу технических изменений и новых механик.

Спустя некоторое время после анонса Amnesia: The Bunker первый трейлер игры появился на Youtube-канале Xbox. В этом трейлере, в отличие от трейлеров, которые были распространены на других каналах, в том числе на канале разработчиков Amnesia: The Bunker, значится, что игра станет частью подписки Game Pass.


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Ниже можно видеть момент из трейлера, который подтверждает выход Amnesia: The Bunker в Game Pass.


Напомним, сейчас в подписке Game Pass уже доступны Amnesia: Collection и Amnesia: Rebirth.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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