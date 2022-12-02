. Анатолия Белого выгнали из спектакля в Израиле

Сбежавший актер Анатолий Белый признался, что лишился роли. Вот уже несколько месяцев артист проживает за границей и пытается строить там карьеру. В частности, Анатолий Белый задействован в постановках израильского театра. Правда, в последнее время в работе актера произошли нерадужные перемены. *Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022. Актер сняли с одной из постановок. Об этом Анатолий Белый сообщил в соцсети, подчеркнув, что сотрудники театра не предупредили о переменах зрителей, успевших приобрести билеты. «Друзья, спешу сказать, что в январе я не играю в театре «Гешер» в «Карениной». На сайте учреждения об этом не написано, нет такой практики. Надо звонить и спрашивать в кассе», — отметил 50-летний артист. На вопрос о том, почему так произошло, Белый признался, мол, были трудности с языком.«Параллельно репетирую в двух спектаклях и просто физически не успеваю выучить роль на иврите к январю. Но потом сыграю обязательно!» — заверил он. Напомним, за границей Анатолий Белый проживает несколько месяцев и нелестно отзывается об РФ. Также актер просит российских коллег не переживать о его материальном благополучии. «По многочисленным просьбам патриотических СМИ публикую правдивые снимки моей сегодняшней жизни в Израиле. Вы правы, товарищи, у меня все очень плохо. Вот, что ждет каждого, кто покинул Родину. Простите. Слово бомжа», — язвил Белый. На самом деле Анатолий чувствует себя счастливым и надеется, что новая жизнь за рубежом не принесет ему трудностей. «Судьба подарила мне здесь столько встреч, скольких не было до этого в моей жизни на протяжении многих лет. Как будто открыли шлюз, и пошел поток. Верю, что этот поток выльется во что-то хорошее. А пока что просто перечислю: Римас Туминас, Андрей Хржановский, Андрей Макаревич*, Таня Киселевски… Это только начало списка, и я чуть подробнее остановлюсь на этих людях. Потому что сейчас речь пройдет о каких-то странных совпадениях, а если присмотреться и вдуматься, то нужно посмотреть наверх и улыбнуться тому самому замыслу, цели которого мы не знаем. Эти встречи далеко не случайны, потому что с каждым из этих людей связаны поворотные моменты в моей жизни», — говорил он.