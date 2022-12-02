. Андрея Малахова хотят наградить за уникальный проект

Матвиенко призывает наградить ведущего Андрея Малахова за его шоу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила наградить Андрея Малахова государственной премией. Она считает, что телеведущий создал уникальный проект про народное творчество. Речь идет о программе «Песни от всей души», которая выходит на телеканале «Россия 1». Валентина Матвиенко призналась, что смотрела несколько выпусков и осталась в восторге от этого проекта. «Передача, которая посвящена народной песне, народному творчеству, где представлены люди из глубинки. Она пользуется колоссальным вниманием, рейтинги зашкаливают», сказала Валентина Матвиенко. Во время встречи с деятелями культуры и искусства Валентина Ивановна обратилась к вице-премьеру России Татьяне Голиковой, чтобы та поспособствовала в награждении Малахова. Также спикер Совета Федерации подчеркнула, что нужно поощрять народное творчество и всячески продвигать его на телевидении.«Татьяна Алексеевна, давайте вместе обратимся… Мне проще обратиться к вам. Я бы Малахова представила к премии Правительства за этот уникальный проект, который он делает на канале «Россия 1», сказала Валентина Матвиенко, цитирует «РИА Новости». Напомним, программа «Песни от всей души» вышла в эфир весной 2022 года. Два часа в воскресный вечер известные артисты приходят в студию к Малахову, чтобы пообщаться, спеть композиции и потанцевать. Андрей и редакторы специально приглашают в студию артистов, которые не так известны широкой публике, в эфире можно увидеть талантливых людей — самородков, популярных в народе исполнителей. Зрители уже устали от постоянно мелькающих в эфире глянцевых звезд в студиях телешоу, а здесь можно посмотреть на свежие лица и проникнуться их историями.