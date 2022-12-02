. Ангельская защита: в какие часы обращаться к высшим силам в декабре 2022 года
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Ангельская защита: в какие часы обращаться к высшим силам в декабре 2022 года

Ангельская защита: в какие часы обращаться к высшим силам в декабре 2022 года

Часы ангела-хранителя на декабрь 2022 года по дням помогут выбрать оптимальное время для обращения к высшим силам. Именно их защита придает силы и оберегает от опасности. 

Что такое часы ангела и что нужно делать в это время

Это волшебное время, когда высшие силы с большой вероятностью услышат ваши просьбы. Поэтому когда просите защиты у ангела, лучше это делать в обозначенное время. 

Лучше общаться с высшими силами ежедневно. У них можно просить защиты, рассказывать о планах. Тогда ангелы будут подавать знаки, направляя в нужную сторону. Также они защитят от скрытых бед.

Часы ангела на первую декаду декабря


Молитва, произнесенная в особые минуты, будет гораздо эффективнее. Часы ангела есть каждый день:

  • 1 декабря, четверг ― просить покровительства, защиты от бед и недругов стоит с 8:12 до 9:00;
  • 2, пятница ― молиться о личном счастье следует с 8:10 до 9:15;
  • 3, суббота ― просить о независимости от сиюминутных желаний следует в промежуток с 8:30 до 9:15;
  • 4, воскресенье ― сил для воплощения своих планов стоит попросить с 10:10 до 10:55;
  • 5, понедельник ― в мольбе с 6:15 до 7:10 попросите о помощи в любых начинаниях;
  • 6, вторник ― просите смирения, победы над негативными эмоциями с 8:40 до 9:30; 
  • 7, среда ― с 9:20 до 10:10 просите у ангела-хранителя излечения от душевных ран;
  • 8, четверг ― защиты для своих близких, семьи стоит просить с 10:12 до 11:02;
  • 9, пятница ― беременные женщины могут просить легких родов с 10:16 до 11:09;
  • 10, суббота ― молитва с 19:12 до 19:52 избавит от бессонницы и ночных кошмаров.

Каждый день примерно 50 минут длится чудесный период, во время которого можно исполнить любые желания и обрести надежную защиту.

Когда обращаться к ангелам во вторую декаду


В середине месяца также можно молиться высшим силам. Магические минуты позволят узнать ответы на интересующие вопросы, попросить защиты. Каждый день можно помолиться и получить свое, но лучше всего обращаться именно за тем, что предлагают высшие силы в часы ангела: 

  • 11 декабря ― с 06:11 до 07:10 (защита от непредвиденных обстоятельств);
  • 12 декабря ― с 07:20 до 08:15 (обретение уверенности в себе и своих силах);
  • 13 декабря ― с 10:40 до 11:30 (получить ответы на волнующие вопросы);
  • 14 декабря ― с 10:55 до 11:42 (обретение помощи в делах насущных);
  • 15 декабря ― с 11:00 до 12:00 (защита от неприятностей и бед);
  • 16 декабря ― с 08:37 до 09:22 (просьбы о материальной стабильности);
  • 17 декабря ― с 09:45 до 10:33 (защита от болезней и бед); 
  • 18 декабря ― с 05:20 до 06:12 (путешественники просят легкой дороги);
  • 19 декабря ― с 12:12 до 13:10 (избавление от пагубных привычек и зависимостей);
  • 20 декабря ― с 11:30 до 12:20 (исцеление от недугов, защита от болезней).

Простые и искренние слова помогут обратить на себя внимание ангелов-хранителей. Главное, просить того, чего желает сердце.

Благоприятные часы в период с 21 по 31 декабря


В последнюю декаду декабря эффективность молитв возрастает. Ангелы не оставят вас без поддержки, если вы помолитесь в их часы:

  • 21 декабря ― молитва с 13:10 до 14:05 придаст силы и уверенности;
  • 22 декабря ― с 14:30 до 15:25 можно молиться о защите для своего дома и семьи;
  • 23 декабря ― молитва с 11:22 до 12:05 поможет уберечься от невзгод, злой энергии;
  • 24 декабря ― в период с 11:48 до 12:39 стоит помолиться о семейном благополучии;
  • 25 декабря ― спастись от одиночества и найти свою любовь поможет молитва с 15:15 до 14:19;
  • 26 декабря ― чтобы обрести внутреннюю силу и не отвечать злом на зло, стоит обратиться к ангелам с 07:55 до 08:22;
  • 27 декабря ― молитва с 08:10 до 09:00 поможет не сорвать дедлайны и успешно завершить работу в срок;
  • 28 декабря ― если с 12:37 до 13:12 обратиться к ангелам, они помогут не сбиться с верного пути;
  • 29 декабря ― помолитесь с 11:45 до 12:25, чтобы избавиться от мыслей, делающих вас несчастными;
  • 30 декабря ― заветное желание исполнится, если помолиться с 12:33 до 13:15;
  • 31 декабря ― с 14:20 до 15:10 стоит поблагодарить ангела за оказанную помощь.

В последний день зимы у высших сил ничего не просят. Напротив, их благодарят и просят прощения за свои неблаговидные мысли, слова и поступки.

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

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