. Барзиков предложил Бухынбалтэ устроить фиктивную свадьбу
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Барзиков предложил Бухынбалтэ устроить фиктивную свадьбу

Барзиков предложил Бухынбалтэ устроить фиктивную свадьбу
Кристине Бухынбалтэ всё же удалось поставить Ивана Барзикова на место, затрагивая неприятную для него тему о разводе. В итоге он предложил ей сыграть фиктивную свадьбу. Кристина Бухынбалтэ упорно идёт к своей цели, поэтому она поставила Ивана Барзикова на место, часто задавая ему в эфирах неудобные вопросы по поводу развода. В итоге в одном из эфиров он заявил, что торжество они могут организовать и на Поляне, если Кристина этого так хочет. А распишутся они, как только Ваня разберётся со всеми своими документами. Причём сделать это они смогут в Италии или любой другой стране. Прямо так он и заявил: в начале свадьба, а после официальная роспись, что совсем не устраивает Бухынбалтэ.

В итоге девушка отказалась устраивать фиктивную свадьбу. Судя по всему, ей уже более чем хватило липовой помолвки, репетиции торжества исключительно ради рекламы, красивого предложения от женатого мужчины и прочих сюрпризов, которые в отношении с Барзиковым встречаются едва ли не на каждом шагу. В итоге Крис потребовала прилюдно рассказать, почему он тянет с разводом. Из-за этого над девушкой уже месяц смеются фанаты. Однако Ваня отказался говорить на эту тему прилюдно, ведь наедине он уже всё объяснял.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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