. Барзиков предложил Бухынбалтэ устроить фиктивную свадьбу

Вадим Карасев

Кристина Бухынбалтэ упорно идёт к своей цели, поэтому она поставила Ивана Барзикова на место, часто задавая ему в эфирах неудобные вопросы по поводу развода. В итоге в одном из эфиров он заявил, что торжество они могут организовать и на Поляне, если Кристина этого так хочет. А распишутся они, как только Ваня разберётся со всеми своими документами. Причём сделать это они смогут в Италии или любой другой стране. Прямо так он и заявил: в начале свадьба, а после официальная роспись, что совсем не устраивает Бухынбалтэ.В итоге девушка отказалась устраивать фиктивную свадьбу. Судя по всему, ей уже более чем хватило липовой помолвки, репетиции торжества исключительно ради рекламы, красивого предложения от женатого мужчины и прочих сюрпризов, которые в отношении с Барзиковым встречаются едва ли не на каждом шагу. В итоге Крис потребовала прилюдно рассказать, почему он тянет с разводом. Из-за этого над девушкой уже месяц смеются фанаты. Однако Ваня отказался говорить на эту тему прилюдно, ведь наедине он уже всё объяснял.