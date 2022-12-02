. Баста рассказал о своей эмиграции

Рэпер Баста поделился своими планами. Артист стал гостем обновленного шоу Насти Ивлеевой и честно рассказал блогерше о своих планах на эмиграцию из России. Василий Вакуленко (настоящее имя певца) признался, что на волне массовых отъездов артистов из страны тоже задумывался о том, чтобы перебраться на ПМЖ за границу, однако дальше размышлений дело не пошло. Во-первых, категорически против переезда выступила жена Басты, с которой он живет в браке уже 13 лет и растит двух дочерей. Елена Пинская сразу же заявила супругу, что не покинет Россию, и ему пришлось учитывать ее мнение. Кроме того, Вакуленко беспокоился о людях, которые у него работают.«Естественно я размышлял, что куда-то поеду. А с другой стороны, я не могу никуда поехать, потому что у меня работает большое количество людей. Как семьянин и вообще человек, ответственный за людей, с которыми вместе работаю и которых считаю своими друзьями, как бы я мог… Я еще с этой землей, честно могу сказать, связан физически, ментально, я не могу отсюда уезжать надолго, как бы тут не было тяжело, сложно…», — объяснил рэпер. Артист не стал открыто осуждать тех, кто эмигрировал, отметив, что и у него есть приятели, перебравшиеся в США и отлично там устроившиеся. Однако Баста напомнил тем, кто перебрался за границу, что не у всех в России есть возможность последовать их примеру. К слову, близкий друг и коллега Басты рэпер Гуф, недавно ставший отцом во второй раз, как раз живет за границей вместе с новой женой и дочкой. Правда, от заработков в России он не отказывается и собирается дать серию концертов в стране в начале следующего года.