. Беременная певица Ханна попала на миллионы
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Беременная певица Ханна попала на миллионы

Беременная певица Ханна попала на миллионы
Певица Ханна призналась, что у нее случилась истерика. Артистка реализует себя не только в творчестве, но и в качестве бизнесвумен. Впрочем, дела у Ханны, которая находится на последнем триместре беременности, не всегда идут гладко. Певица пожаловалась на сложности, с которыми столкнулась. «Нет слов, чтобы сейчас выразить мою злость, негодование и безвыходность. Проблема не одна. Проблем три. Проблемы такого уровня, которые очень сложно решить. Потому что ты понимаешь, что хотел по одному, а получилось по другому, и ты вообще этого не ожидал. Вот честно! На ровном месте. Мена просто трясет», — сообщила Ханна. Исполнительница хита «Музыка звучит» последовала примеру многих звезд и начала выпускать свою косметику. Именно с ней у нее возникли проблемы. Ханна рассказала о трудностях, чтобы поклонники, которые думают, что она живет в розовом мире, понимали, с каким уровнем сложности ей приходится сталкиваться каждый день.
«Доставка новой партии косметики вышла на 3 миллиона 300 тысяч больше, чем было в плане. Проблема номер два – таможня в этот раз нам обошлась на 30 процентов дороже. Ну и финалочка — третий груз не прошел досмотр. Причина – наличие незаявленных пустых коробок, корейцы докладывали коробки на каждый продукт, а в пакинге не указали», — рассказала звезда шоу-бизнеса. Анна из-за интересного положения стала более эмоционально воспринимать такие вещи. В проектах ей помогают многочисленные ассистенты, бухгалтеры и другие профессионалы. «Не знаю, плакать или смеяться, но у меня истерика. На родном месте на пять миллионов рублей попали. Плюс еще терминальное хранение на таможне, доставка и возможный штраф. Я не знаю, что делать. Пошла созваниваться с командой. Ситуация сама собой ведь не решится», — пожаловалась артистка. Поклонники Ханны посоветовали ей беречь себя, поскольку в ее положении нервничать нельзя. Певица поблагодарила их за поддержку. «Это нормальные рабочие процессы, и таких случается много и ежедневно. У меня, конечно, уже выработался иммунитет, но всё равно очень обидно от того, что многое идет не по плану. С таможней решили. Сделали дополнительные декларации. Ну и доставка... Сама виновата, что решила везти товар самолетом, а не по морю», — добавила Иванова.
# Шоу-бизнес Ханна, певица
По материалам: z-aya

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