. Блогер уличил популярное приложение по доставке еды в краже денег пользователей
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Блогер уличил популярное приложение по доставке еды в краже денег пользователей

Блогер уличил популярное приложение по доставке еды в краже денег пользователейБлогер Мутаммара заявил, что приложение Uber Eats беспричинно взыскало с него 57 долларовСюжетКурс доллара:

Блогер из США Алекс Мутаммара (Alex Mutammara) уличил популярное приложение по доставке еды Uber Eats в краже денег у пользователей. Как сообщает Daily Dot, в ролике, опубликованном в TikTok, он рассказал, что подвергся обману со стороны сервиса.

Парень отметил, что воспользовался функцией группового заказа в Uber Eats, позволяющей нескольким юзерам приобрести нужные им блюда в одном заказе. Его еда стоила 24,88 доллара (около 1500 рублей по текущему курсу). Однако на следующий день Мутаммара обнаружил, что Uber Eats беспричинно взыскало с него еще 57,24 доллара (около 3500 рублей).

По предположению блогера, с него сняли дополнительные деньги за то, что именно он был создателем группового заказа. Парень подчеркнул, что несколько раз обращался в поддержку Uber Eats из-за списанных средств, однако его заявки каждый раз закрывали. Он добавил, что компания так и не вернула ему деньги.

«57 долларов уже точно пропали», — сделал вывод Мутаммара. Он посоветовал подписчикам не пользоваться Uber Eats, особенно функцией группового заказа, так как приложение, по его мнению, может украсть у них деньги. При этом в комментариях некоторые юзеры сообщили, что сталкивались с похожей проблемой в сервисах Uber.

Ранее пользовательница TikTok поделилась необычным заказом, сделанным в «Макдоналдсе». Купленное ею блюдо вызвало споры в сети.

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По материалам: lenta.ru

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