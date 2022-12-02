Бойся своих желаний: Люди в сети попросили фотошоперов обработать их фото, а те оказались с чувством юмора
Сколько же в мире мастеров фотошопа, хороших да разных! А главное, мастеров, второе имя которых — юмор, которым они готовы делиться с любым желающим. Например, подписчики одного из пабликов ВКонтакте предлагают свои фотографии для обработки, а там уж неизвестно куда заведёт фантазия фотошоперов. И тогда безобидная просьба о замене фона может запросто превратиться в шедевр, от которого подписчикам только и остаётся, что за животики хвататься!
Фон ему, видите ли, не нравится
Можно фон заменить, пожалуйста.
Мир, труд, май!
Киберпанк, который мы заслужили
Здравствуйте! Обработайте пожалуйста в стиле киберпанка. Спасибо!
Идеально закончили фигуру
И вас вылечим!
Здравствуйте, фотохудожники) Пожалуйста, замените фон в таком же стиле. Спасибо!
Не птица, а летает
На самом деле, автор этого фото попросил мастеров добавить на небо китов, но самурай Сергей выбрал иной путь. И правильно сделал, что там какие-то киты? Вот корова — другое дело!
Ну чё, посоны, почирикаем?
А теперь шагнём в светлое будущее!
Рейнджеры, вперёд!
Ну вы поняли! 🙂
Когда мы в клубе, чиксы танцуют
Можно фон изменить на кафе, клуб?
«Он сказал — поехали, он взмахнул рукой…»
Сделайте что-нибудь интересное, пожалуйста :))))
Классическая классика
Обработайте как-нибудь фотку прикольно, пожалуйста.
Жар костей не ломит!
Добрый день, размойте пожалуйста фон, чтобы не было видно зелень)
Глаз дракона, жопка жабки, рыбьи потрошки, и ужин готов
Не первый раз предлагаю новость, но мне очень понравились варианты ваших обработок, надеюсь, что делаю полезное дело, делясь фотографиями. Надеюсь вдохновить кого-нибудь 🙂
Да жарься ты уже быстрее!
Да, любой инструмент в неумелых руках может запросто стать самым настоящим оружием. Оружием, которое заставляет смеяться и плакать, плакать и смеяться.