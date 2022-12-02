. Бойся своих желаний: Люди в сети попросили фотошоперов обработать их фото, а те оказались с чувством юмора

Сколько же в мире мастеров фотошопа, хороших да разных! А главное, мастеров, второе имя которых — юмор, которым они готовы делиться с любым желающим. Например, подписчики одного из пабликов ВКонтакте предлагают свои фотографии для обработки, а там уж неизвестно куда заведёт фантазия фотошоперов. И тогда безобидная просьба о замене фона может запросто превратиться в шедевр, от которого подписчикам только и остаётся, что за животики хвататься!

Фон ему, видите ли, не нравится

Frank Fiegel

Можно фон заменить, пожалуйста.

Мир, труд, май!

Киберпанк, который мы заслужили

Nik PesegoffВиталий Нехонов

Здравствуйте! Обработайте пожалуйста в стиле киберпанка. Спасибо!

Идеально закончили фигуру

И вас вылечим!

Михаил МозгуновМихаил Мишин

Здравствуйте, фотохудожники) Пожалуйста, замените фон в таком же стиле. Спасибо!

Не птица, а летает

Сергей Толчеев

На самом деле, автор этого фото попросил мастеров добавить на небо китов, но самурай Сергей выбрал иной путь. И правильно сделал, что там какие-то киты? Вот корова — другое дело!

Ну чё, посоны, почирикаем?

А теперь шагнём в светлое будущее!

Рейнджеры, вперёд!

Dimonpress DiamondЕкатерина РязановаRi Ri

Ну вы поняли! 🙂

Когда мы в клубе, чиксы танцуют

Dimonpress Diamond

Можно фон изменить на кафе, клуб?

«Он сказал — поехали, он взмахнул рукой…»

Дарья Топова

Сделайте что-нибудь интересное, пожалуйста :))))

Классическая классика

Сергей Кость

Обработайте как-нибудь фотку прикольно, пожалуйста.

Жар костей не ломит!

ワン 宇宙で

Добрый день, размойте пожалуйста фон, чтобы не было видно зелень)

Глаз дракона, жопка жабки, рыбьи потрошки, и ужин готов

Dimonpress Diamond

Не первый раз предлагаю новость, но мне очень понравились варианты ваших обработок, надеюсь, что делаю полезное дело, делясь фотографиями. Надеюсь вдохновить кого-нибудь 🙂

Да жарься ты уже быстрее!

Екатерина Рязанова

Да, любой инструмент в неумелых руках может запросто стать самым настоящим оружием. Оружием, которое заставляет смеяться и плакать, плакать и смеяться.