. «Черная пятница» стала сверхуспешной для Xbox Series X | S в Великобритании

Вадим Карасев





Компания Microsoft в этом году в «Черную пятницу» предложила существенную скидку, вплоть до 20%, на игровую приставку Xbox Series S в целом ряде регионов. Xbox Series X тоже продавались по сниженной цене, но с заметно менее заметной скидкой.

Как стало известно (по информации аналитической фирмы Gfk) игровые приставки Xbox Series X | S получили отличные продажи в рамках «Черной пятницы» на территории Великобритании. Аналитики сообщают, что 42% продаж пришлись на Nintendo Switch, а 40% продаж на Xbox Series X | S. При этом, продажи Playstation 5 заняли всего 18%, но стоит сказать, что скидки были только на версию без диска и весьма небольшие.

Аналитики отмечают, что общие «объемы консолей за неделю Черной пятницы аналогичны прошлогодним, и Switch снова был №1″. Однако, для компании Microsoft эта «Черная пятница» стала чрезвычайно успешной — «общие объемы Switch значительно снизились по сравнению с Черной пятницей 2021 года», во многом за счет увеличения продаж Xbox Series S.

Напомним, Xbox Series X вошла в ТОП-5 «горячих продуктов» в минувшую «Черную пятницу» и в США.