. ЧП: Бизнесмен сгорел в доме вместе семьей
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ЧП: Бизнесмен сгорел в доме вместе семьей

ЧП: Бизнесмен сгорел в доме вместе семьей
В Барнауле погибла целая семья бизнесмена. Ночью в Барнауле произошла трагедия — во время пожара в одном из частных домов погибла семья из трех человек, в том числе 14-летняя девочка. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили тела трех человек — 48-летней владелицы стоматологической клиники Надежды Новицкой, ее супруга, 48-летнего основателя компании «Алтайпрофсервис-К», и их дочери Виктории. У супругов также есть сын Илья — он учится в Санкт-Петербурге. Семью характеризуют исключительно с положительной стороны. Известно, что следствие не рассматривает версию убийства. Возгорание, скорее всего, произошло на первом этаже. «В доме установлен котел, работающий на солярке. Он отапливал само помещение, а также зубную поликлинику, которая находилась в соседней постройке. В доме также есть камин, который растапливали дровами. Не исключено, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности», — сообщает источник «112».
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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