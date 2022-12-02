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Дарья Повереннова снялась полуголой

Дарья Повереннова снялась полуголой
50-летняя актриса Дарья Повереннова поделилась смелым фото. Артистка похвасталась перед подписчиками в соцсети своей шикарной физической формой. Актриса опубликовала фото, на котором предстала в брюках и алом пиджаке, накинутом на голое тело так, что можно разглядеть ее плоский живот и форму груди – округлой и подтянутой. В Сети искренне поразились тому, как Дарье удается сохранять молодость и красоту, а некоторые пошутили, что Повереннова «победила гравитацию», раз ее бюст все еще остается таким же, как у молодой девушки. Однако нашлись и скептики, поспешившие разоблачить актрису. Они рассказали, к каким секретам прибегают фотографы, чтобы приукрасить своих моделей. Тоже самое проделали и с Дарьей.
«Фотошопа много!», «Она просто висит вниз головой», «Силикон или как?», «Грудь фиксируют на кинезиотейпы под пиджаком», «Скотч обычно используют для таких фоток знаменитостей. Сиськи приподнимают, и получается идеальное декольте. Кругом обман!», «Есть специальный скотч для борьбы с гравитацией!», — уточнили в комментариях. Однако нельзя отрицать, что Повереннова является обладательницей неплохой фигуры, пусть и не столь идеальной. Достаточно взглянуть на снимок актрисы с пляжа, который она недавно выкладывал на личной странице. В кадре она позирует в черном бикини на фоне моря — все такая же стройная. Кроме того, этой осенью знаменитость сменила привычную прическу и стала брюнеткой. Она напомнила, что носила темные волосы лет 15 назад, поэтому решила вернуться к истокам.
# Шоу-бизнес Повереннова Дарья
По материалам: z-aya

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