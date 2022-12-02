. Давид Манукян довел Айзу до слез

Айза назвала певца Давида Манукяна предателем. На съемках шоу «Наследники и самозванцы» на канале ТВ-3 разгорелся крупный скандал. Давид Манукян оказался замешан в ситуации, где его назвали предателем. Обиду на блогера затаила одна из участниц проекта — Айза (Ай Ла Луна). Айза считает, что Давид и Наташа Гасанханова действовали не по правилам: в то время, когда все играли только в кадре, эта пара продолжила обманывать остальных и при выключенных камерах. Такого коварства от них не ждал никто, и претензии возникли не только у Айзы. Но именно её особенно глубоко ранило предательство участников так, что Айза не смогла сдержать эмоции и выплеснула всё, что в ней накопилось.«Я не могла поверить! Это не игра – это предательство! Я никогда не видела такого лицемерия!», — рыдала на съёмках Айза. Остальные игроки пребывали в шоке, и успокоить бьюти-блогера удалось далеко не сразу. Чем именно так разозлили Айзу Дава и Гасанханова, что она пообещала больше никогда не иметь с ними ничего общего. Подробности инцидента покажут в новом выпуске шоу «Наследники и самозванцы», который выйдет в эфир 3 декабря в 22:00.