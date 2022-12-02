. День 2 декабря в истории.

День банковского работника России.

Неофициальный праздник всех работников российских финансово-кредитных учреждений был установлен более 10 лет назад. 2 декабря 1990 года были приняты федеральные законы «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» и «О банках и банковской деятельности», положившие начало формированию современной банковской системы.

История же становления банковской системы в России началась в 1733 году с указа императрицы Анны Иоанновны «О правилах займа денег из Монетной конторы». Она повелела предоставлять ссуды из монетной конторы. Они выдавались под залог золота и серебра из расчета 8% годовых сроком на год с правом отсрочки. Кредитом имели возможность пользоваться лишь придворные.

В 1754 году по указанию императрицы Елизаветы Петровны были созданы первые банки: Дворянские заемные в Петербурге и Москве, а также Купеческий в Петербурге. Они предоставляли кредиты дворянству и купечеству. В 1786 году они были расформированы, а на их базе создан Государственный заемный банк.

Международный день борьбы за отмену рабства.

Памятная дата ООН, установленная в 1985 году. В этот день в 1949 году Генеральная Ассамблея организации приняла Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами.

Международный день борьбы за отмену рабства был учреждён с целью искоренить такие современные формы рабства, как торговля людьми, сексуальная эксплуатация, браки по принуждению, передача по наследству вдов и насильственная вербовка детей для их использования в вооруженных конфликтах.

По данным Международной организации труда, в настоящее время в мире насчитывается более 40 миллионов жертв различных форм рабства.

15 лет назад (2007) в России состоялись выборы в Государственную Думу V созыва.

Они впервые прошли по федеральным спискам кандидатов, выдвинутыми политическими партиями (пропорциональная система). Также с 5 до 7 процентов был повышен проходной барьер, отменены графа «против всех» и порог явки на выборах. Кроме того, не было предусмотрено формирование избирательных блоков.

В выборах приняли участие 11 партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», СПС, «Яблоко», «Патриоты России», Демократическая партия, «Гражданская сила», Аграрная партия и Партия социальной справедливости. 7-ми процентный барьер преодолели четыре из них: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

В голосовании приняли около 70 миллионов россиян (63,78%).

В Государственной Думе V созыва были сформированы четыре фракции: «Единая Россия» (315 депутатов), КПРФ (57), ЛДПР (40) и «Справедливая Россия» (38).

32 года назад (1990) был совершен первый в истории коммерческий космический полет.

С космодрома Байконур был запущен космический корабль «Союз ТМ-11» с советскими космонавтами Виктором Афанасьевым, Мусой Манаровым и японским журналистом Акиямой Тоёхиро на борту. За право послать своего космонавта на околоземную орбиту Япония заплатила порядка 27 миллионов долларов.

Акияма Тоёхиро стал первым японцем и первым журналистом, побывавшим в космосе. За 7 суток полёта в рамках проекта компании TBS он провел ряд теле- и радиорепортажей с орбитальной станции «Мир».

33 года назад (1989) у берегов Мальты на борту советского теплохода «Максим Горький» начался неофициальный советско-американский саммит.

Главы двух стран — генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший — встретились спустя менее месяца после падения Берлинской стены. На двухдневном саммите обсуждались вопросы разоружения, двусторонние отношения, а также положение в горячих точках планеты.

В ходе встречи не было подписано ни одного документа, однако обозреватели назвали этот саммит концом «холодной войны» и самой важной встречей на высшем уровне со времен Ялтинской конференции 1945 года.

37 лет назад (1985) постановлением Совета Министров Марийской АССР был создан Государственный природный национальный парк «Марий Чодра».

В переводе с марийского языка его название значит «марийский лес». Площадь парка составляет более 36 тысячи гектар, покрытых в основном сосновыми борами и широколиственными лесами.

Национальный парк известен своими карстовыми озерами: Яльчик, Конан-Ер, Тот-Ер, Шуть-Ер, Глухое, Кичиер и др. Здесь обитают свыше 40 видов рыб, более 160 видов птиц и 52 вида млекопитающих. В Красную книгу РФ занесены бабочка-аполлон, 3 вида рыб, 11 — птиц (чёрный аист, беркут, орлан-белохвост, филин и др.) и 2 — млекопитающих (выхухоль и гигантская вечерница).

На территории парка расположены 10 памятников природы, 2 памятника истории («дуб Пугачёва» и старая казанская дорога), а также 30 памятников археологии.

51 год назад (1971) советская автоматическая межпланетная станция «Марс-3» совершила посадку на поверхность Марса.

Станция стала первым земным космическим аппаратом, приземлившимся на поверхности красной планеты.

«Марс-3» был запущен с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя «Протон-К» 28 мая 1971 года. Путь длиною около 60 миллионов километров станция преодолела за 6 месяцев.

Передачу данных «Марс-3» начал через 1,5 минуты после посадки, но она прекратилась через 14,5 секунд. По мнению специалистов, причиной потери сигнала стал уход орбитальной станции из зоны видимости антенны спускаемого аппарата.

81 год назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны завершена Ростовская наступательная операция.

Одна из первых наступательных операций советских войск в Великой Отечественной войне продолжалась 15 дней (началась 17 ноября). Войскам Южного фронта (под командованием генерала-полковника Якова Черевиченко) удалось отбросить соединения немецкой группы армий «Юг» от Ростова-на-Дону на 60-80 километров. Была предотвращена угроза прорыва противника на Кавказ и стабилизировано положение на южном фланге советско-германского фронта, тем самым были созданы благоприятные условия для контрнаступления советских войск под Москвой зимой 1941-1942 годов.

129 лет назад (1893) в Москве состоялось торжественное открытие Верхних торговых рядов (ныне ГУМ).

Торговые лавки на Красной площади появились ещё во время правления царя Ивана III. В XVII веке по проекту архитектора Джакомо Кваренги были построены торговые ряды. После пожара 1812 года они были перестроены Осипом Бове.

В конце XIX века торговые ряды сильно обветшали, и было решено на их месте построить новые. В ноябре 1888 года был объявлен конкурс на лучший проект здания. Из 23 представленных на него проектов лучшим был признан созданный профессором архитектуры Петербургской академии художеств Александром Померанцевым.

В 1890 года состоялась закладка здания, а через 2,5 года Верхние торговые ряды с центральным отоплением и собственной электростанцией были открыты.

В 322 отделах магазина, расположенных на трех этажах, можно было купить практически всё: шелковые и парчовые ткани братьев Сапожниковых, часы Михаила Калашникова, парфюмерию Брокар, пирожные в кондитерской Абрикосовых и многое другое. Причем товары, которые продавали на верхних этажах, были дешевле, тех, что можно было купить на первом.

217 лет назад (1805) произошло Аустерлицкое сражение.

Битва стала решающим сражением в войне наполеоновской армии против русско-австрийской коалиции.

Русско-австрийская армия под командованием генерала Михаила Кутузова, которая насчитывала 86 тысяч человек, занимала уверенные позиции в ожидании подхода подкреплений. Полководец выступал против сражения и предлагал продолжить отходить дальше, чтобы заманивать французов на восток и выиграть время до прибытия подкрепления. Однако император Александр I, приняв план австрийского генерала Франца Вейротера, настоял на переходе в наступление, и союзное войско двинулось навстречу армии Наполеона.

2 декабря 1805 года французская армия, хотя и численно уступавшая противнику (73 тысячи человек), нанесла сокрушительное поражение объединенной армии России и Австрии. Союзные войска потеряли более 25 тысяч человек, из них порядка 20 тысяч — русские солдаты. В Аустерлицком сражении был ранен и Кутузов. После этой битвы австрийский император Франц заявил Александру I о нецелесообразности продолжения войны и выходе из Третьей антифранцузской коалиции европейских держав.

Спустя некоторое время в Пресбурге был подписан мир между Австрией и Францией.

315 лет назад (1707) в Москве первых пациентов принял «Военный Гошпиталь» (ныне Главный воен­ный клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко).

Он был учреждён именным указом Петра I от 5 июня 1706 года. В нем говорилось ««…построить за рекою Яузою противу Немецкой слободы в пристойном месте гошпиталь для лечения болящих людей…». Эта больница стала первым в России государственным лечебным учреждением.

Сегодня Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко — многопрофильное лечебное учреждение. Среди врачей госпиталя 50 докторов и 195 кандидатов медицинских наук, 2 члена‑корреспондента РАН, 17 профессоров, 11 доцентов, 89 заслуженных врачей РФ, 12 заслуженных работников здравоохранения РФ и 2 заслуженных деятеля науки РФ. Здесь развернуты специализированные лечебно-диагностические центры, где ежегодно проходят курс лечения более 60 тысяч стационарных больных, выполняется 17 тысяч операций.

32 года назад (1990) в Германии прошли первые, после объединения страны, выборы в бундестаг.

Большинство мест в парламенте получил Христианско-демократический союз Германии.

Первым федеральным канцлером объединённой Германии, 17 января 1991 года, был избран Гельмут Коль.

51 год назад (1971) был образовано федеративное государство Объединенные Арабские Эмираты.

Первоначально в него вошли 6 эмиратов Договорного Омана: Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, Эль-Фуджайра и Уммэль-Кайвайн, а позднее к ним присоединился Рас-эль-Хайма.

Территория ОАЭ составляет 83,6 тысяч квадратных километров. Здесь проживают более 9 миллионов человек.

Государство возглавляет президент, которым является эмир крупнейшего эмирата Абу-Даби. В настоящее время этот пост занимает Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.