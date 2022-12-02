. Долю оклада работников госучреждений хотят установить на уровне не ниже 70% от зарплаты

Доля выплат по окладам для работников государственных и муниципальных учреждений должна быть установлена на уровне не ниже 70 процентов от всей суммы их зарплат. Такой законопроект внесен группой депутатов фракции «Справедливая Россия — За Правду» внесен на рассмотрение в Госдуму.

В число авторов инициативы вошли, в частности, глава партии Сергей Миронов, председатель Комитета палаты по делам национальностей Геннадий Семигин и первый зампред Комитета по аграрным вопросам Олег Нилов. Изменения планируется внести в статью 144 Трудового кодекса.

Помимо базовых должностных окладов, предложение касается также базовых ставок зарплаты по профессиональным квалификационным группам в структуре зарплаты.

Согласно пояснительной записке, законопроект поспособствует достижению целей, установленных ранее указами Президента и постановлениями Правительства, в том числе в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, которые связаны со сближением среднего размера оплаты труда бюджетников с размерами зарплат во внебюджетном секторе экономики. Согласно документу, на текущий момент соответствующие задачи не были выполнены.

«Практика применения новых условий оплаты труда показала, что в полной мере решить задачу стимулирования работников с учетом результатов их труда удалось не для всех учреждений. В ряде учреждений стимулирующие выплаты выполняют роль гарантированной части заработка, которая не увязана с результатами труда. Основной причиной этого является невысокий процент базового оклада (базового должностного оклада), базовой ставки в структуре заработной платы работники», — утверждается в записке.

Между тем, как писала «Парламентская газета», Президент России Владимир Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года. Регионы с низкой бюджетной обеспеченностью получат дополнительную поддержку на выплаты, заявил он на совещании с членами Правительства.

Позднее стало известно, что по поручению главы государства на эти цели регионам выделили свыше 93 миллиардов рублей. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, Путин также поручил проанализировать обстановку по исполнению бюджетов субъектов до окончания года. Глава ведомства добавил, что при необходимости в Минфине выделят дополнительные средства для достижения целевых показателей.