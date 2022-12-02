. Два способа чистки пуховика без стирки и химчистки
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Два способа чистки пуховика без стирки и химчистки

Два способа чистки пуховика без стирки и химчистки

Пуховики — очень теплая и практичная зимняя одежда, но у них есть одна неприятная особенность. Манжеты рукавов и карманов очень быстро засаливаются и пуховик приобретает непотребный вид. Подвергать его постоянной стирке не представляется возможным, да и переносят стирку такие вещи не очень хорошо. А химчистка порой обходится дороже стоимости пуховика. Однако есть простой выход из этой ситуации: рукава и карманы пуховика можно почистить, не прибегая к стирке и химчистке. Есть несколько способов чистки пуховика в домашних условиях.

Первый способ: чистка пуховика при помощи средства для мытья посуды

Чаще всего пуховик пачкается в области рукавов и карманов. Но загрязнения могут быть в разных местах. Это никак не влияет на процедуру чистки, которая может производиться в любом месте по факту загрязнения.

Первый способ заключается в чистке пуховика при помощи любого средства для мытья посуды. Для этого берем какую-то емкость, наливаем в нее 100 мл воды, добавляем чайную ложку средства для мытья посуды и хорошо перемешиваем.


Если нам предстоит чистить светлый пуховик, к этому раствору можно добавить щепотку пищевой соды. Но для чистки темных моделей этого делать не следует — могут остаться белые разводы.

Затем берем зубную щетку, и полученный раствор тщательно втираем в загрязненные места. Образующуюся грязную пену снимаем мокрой тряпкой. Процедуру повторяем несколько раз до полного очищения. После этого пуховик вывешивается в теплое место для просушки.

Второй способ: чистка пуховика при помощи уксуса

На чистку пуховика этим способом уходит немного больше времени, но он является не менее эффективным и дает хорошие результаты. Для чистки понадобится 9% столовый уксус и ватные диски.

Смачивая диски уксусом, тщательно наносим его на загрязненные места таким образом, чтобы ткань хорошо пропиталась. После этого пуховик оставляем на полчаса. Если он сильно загрязнен, после этого следы еще могут быть заметны. В этом случае повторяем процедуру.


Когда будет виден результат очистки, смываем остатки уксуса ватным диском, смоченным теплой водой. После этого пуховик вывешиваем для проветривания на свежий воздух как минимум на сутки, чтобы исчез запах уксуса.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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