. Electronic Arts объявила, что закроет серверы 5 игр в начале 2023 года

Вадим Карасев





Издательство Electronic Arts продолжает закрывать серверы проектов, которые имеют небольшую базу пользователей или вовсе уже остались без игроков. На своем официальном сайте в списке проектов, которые готовятся к закрытию компания EA объявила, что в начале 2023 года серверы будут закрыты у следующих 5 игр:

Medal of Honor (2010) — 16 февраля 2023 годаMedal of Honor: Airborne — 16 февраля 2023 годаMedal of Honor: Warfighter — 16 февраля 2023 годаMadden 18 — 7 марта 2023 годаMadden 19 — 7 марта 2023 года

С закрытием серверов перечисленных выше игр, в них перестанут быть доступны онлайн-функции. А вместе с тем пропадет возможность заполучить на Xbox достижения, которые связаны с этими онлайн-функциями.