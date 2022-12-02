. Electronic Arts объявила, что закроет серверы 5 игр в начале 2023 года
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Electronic Arts объявила, что закроет серверы 5 игр в начале 2023 года

Electronic Arts объявила, что закроет серверы 5 игр в начале 2023 года


Издательство Electronic Arts продолжает закрывать серверы проектов, которые имеют небольшую базу пользователей или вовсе уже остались без игроков. На своем официальном сайте в списке проектов, которые готовятся к закрытию компания EA объявила, что в начале 2023 года серверы будут закрыты у следующих 5 игр:



Medal of Honor (2010) — 16 февраля 2023 года



Medal of Honor: Airborne — 16 февраля 2023 года



Medal of Honor: Warfighter — 16 февраля 2023 года



Madden 18 — 7 марта 2023 года



Madden 19 — 7 марта 2023 года

С закрытием серверов перечисленных выше игр, в них перестанут быть доступны онлайн-функции. А вместе с тем пропадет возможность заполучить на Xbox достижения, которые связаны с этими онлайн-функциями.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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