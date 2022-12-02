. Елена Воробей нашла землю обетованную
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Елена Воробей нашла землю обетованную

Елена Воробей нашла землю обетованную
Шахназаров высказался о сбежавшей артистке Елены Воробей. Пародистка Елена Воробей оскандалилась после своего интервью израильскому радиоведущему. В беседе с журналистом россиянка заявила, что на Землю обетованную эмигрировали многие «значимые, знаковые, умные, талантливые» — здесь якобы она уже встретилась с Аллой Пугачевой, Иваном Ургантом и другими соотечественниками. Обозреватель Михаил Шахназаров, послушав интервью Воробей, утвердился во мнении, что она, урожденная Либенбаум, — следующая в очереди на репатриацию.
«Судя по интервью, она действительно, скорее всего, осядет в Израиле», — предрек Шахназаров во время эфира на YouTube-канале «Полный абзац». Его собеседница Ирина Лосик поддержала коллегу: «Ну она там развела бурнейшую деятельность. Ты посмотри, она переобщалась-перевстречалась со многими звездами, она «Ханукальные встречи» вместо «Рождественских» хочет организовать, плюс она бегает активно по всем интервью».
# Шоу-бизнес Воробей Елена
По материалам: z-aya

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