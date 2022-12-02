. ЕС создаст киберлабораторию для ВСУ

Вадим Карасев

Европейский союз профинансировал создание киберлаборатории для ВСУ

Европейский союз профинансировал создание киберлаборатории для Вооруженных сил Украины. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ЕС.

«Эта киберлаборатория обеспечит учебную среду для проверки и укрепления практических навыков военных специалистов по киберзащите с помощью реалистичных виртуальных сценариев и моделирования в реальном времени, которые помогут быстрее и эффективнее выявлять, отслеживать и защищать от будущих кибератак», — говорится в публикации.

Евросоюз уже поставил Украине необходимое оборудование, программное и аппаратное обеспечение.

Ранее стало известно, что ЕС займется поиском способа передать российские деньги Украине. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, Россия должна выплатить репарации на восстановление Украины. Он также уточнил, что на сегодняшний день страны Евросоюза заморозили около 19 миллиардов евро активов, которые принадлежат российским олигархам и другим лицам, поддерживающим российскую сторону.