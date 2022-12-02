Вадим Карасев

Bloomberg: цены на газ в Европе начали расти из-за прихода арктического антициклона

Газ в Европе вновь подорожал из-за прихода арктического антициклона. В декабре ожидается резкое похолодание, которое может значительно увеличить спрос по сравнению с достаточно теплым ноябрем, сообщает Bloomberg.

Цены на газ также начали расти на фоне безветренной погоды, которая снижает выработку ветровых электростанций.

Синоптики ожидают, что в декабре в Европе наступят первые серьезные морозы, температура опустится ниже средних значений.

«Холодное начало декабря приведет к увеличению спроса в Центральной и Северной Европе, и это может сохраниться и во второй половине месяца, если блокирующий антициклон в Арктике останется сильным», — спрогнозировал метеоролог Maxar Мэттью Дросс

Более мягкая, чем обычно, осень позволила коммунальным службам пополнить хранилища, однако первые затяжные холода вновь их опустошат, отмечает агентство, что приведет к стремительному росту затрат домохозяйств и промышленности.

Газ в Европе по итогам ноября подорожал на 18 процентов по сравнению с показателями на конец ноября. Цена за тысячу кубометров поднялась до 1558 долларов. Средняя цена газа в Европе в ноябре составила 1259 долларов за тысячу кубометров, при том что в октябре цены доходили до 1379 долларов за тысячу кубометров.