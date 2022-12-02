. Германия вместо утилизации отправит списанные ЗСУ Gepard на Украину
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Германия вместо утилизации отправит списанные ЗСУ Gepard на Украину

Германия вместо утилизации отправит списанные ЗСУ Gepard на Украину

Весной 2023 года Берлин передаст Киеву последнюю партию из семи зенитных самоходных установок Gepard, которые собирались утилизировать, пишет Spiegel.

"Германия поддержит Украину в борьбе с российской армией еще семью зенитными танками Gepard".

Это последние модели, хранящиеся в запасах, они должны отправиться на утилизацию, но теперь будут переданы Украине после того, как их отремонтирует компания Krauss-Maffei Wegmann. К этому моменту планируется также поставить боеприпасы для этих ЗСУ. Издание напомнило, что 35-миллиметровые боеприпасы в Германии в дефиците: большинство из них сделано в Швейцарии, а эта страна не намерена отказываться от своего нейтрального статуса, потому не дает свое разрешение на экспорт.


Еще в октябре Швейцария ответила отказом на требования Киева отправить на Украину шлемы и бронежилеты. Поставлять оборудование швейцарской стороне не позволяет положение о нейтралитете, сообщается в отчете Федерального совета. В середине сентября сообщалось, что ФРГ не будет поставлять Украине основные боевые танки. 19 октября глава израильского Минобороны Бени Ганц заявил, что его страна не станет продавать Украине вооружение.

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По материалам: uposters.ru

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