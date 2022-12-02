. Глюкоза рассказала о беременности 15-летней дочери

Певица Глюкоза с нетерпением ждет внука. 15-летняя дочь артистки пошла по ее стопам. Лидия тоже строит певческую карьеру и уже делает первые успехи. Школьница унаследовала и бунтарский характер матери. В юности Наталья была трудным подростком. Исполнительница хита «Невеста» терпеливо относится к выходкам дочери. Поп-звезда разговаривает с Лидией на взрослые темы, обсуждает различные ситуации, которые могут возникнуть в жизни подростка. Ионова даже думала о том, что школьница может сделать ее бабушкой. «Я уже веду с Лидой разговоры о ранней беременности. Она уже взрослеет. Бывают такие экстренные случаи. Я говорю о том, что будем рожать, ждем. А Лида отвечает: «Мама, отстань! Нет». Я помню, что моя мама тоже со мной говорила, что нужно предохраняться, но если это случается, то нужно прийти домой и обо всем ей рассказать. Я, конечно, переживаю, чтобы у моих дочерей всего этого не было, но у них другое детство. Они под контролем», — высказалась артистка.Бывшая подопечная Макса Фадеева в начале своей карьеры не бала такой женственной, как сейчас. Тогда она одевалась, как пацанка. Наталья изменилась, когда в ее жизни появился Александр Чистяков, ставший ее супругом. Они вместе 17 лет, 15 из них – в браке. «Встреча с Александром сделала меня женственной. Когда я с ним познакомилась, я еще грызла ногти. Мне было 18 лет. Он полюбил меня такую: в джинсах, футболке, с обгрызанными ногтями, непосредственную, веселую, смелую», — вспоминает Глюкоза. Чистяков подарил избраннице ее первое платье. «Там было декольте. И я весь вечер не знала, как мне нагнуться, чтобы взять что-то со стола и съесть. Чувствовала себя очень некомфортно, но получила миллион комплиментов», — рассказала супруга бизнесмена в YouTube-шоу Юлии Меньшовой.