. Гороскоп стиля: что носить каждому знаку, чтобы стать привлекательнее

Каждый человек уникален, но помимо его личностных черт, существуют и общие, объединяющие с типичными представителями своего знака зодиака. Проанализировав эти качества, можно разработать стиль, полностью гармоничный с вашим ощущением себя. Астролог Виктория Андреева расскажет, что носить каждому знаку, чтобы стать привлекательнее.

Что носить представителям знаков зодиака, чтобы стать привлекательнее

Овен (21 марта — 19 апреля)

Девушки, рожденные под этим знаком, смелы, напористы, иногда имеют воинственный нрав. Именно поэтому они даже интуитивно выбирают совершенно не романтичные образы. Скорее, их тянет к стилю милитари или рок. В удобной, немного вызывающей одежде Овен будет чувствовать себя в своей тарелке, сможет проявлять свои врожденные качества.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Милые барышни-Тельцы, напротив, любят образы женственные, подчеркивающие фигуру. Лучше всего выбирать струящиеся ткани с мелким принтом, пастельных тонов. Тельцам стоит носить украшения, но пусть они будут в минималистичном стиле. Легкая укладка и нюдовый маникюр дополнят ваш образ домашней, семейной, но, безусловно, обворожительной девушки.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот воздушный знак будет чувствовать себя хорошо в удобной спортивной одежде. Надевайте вещи, которые расскажут миру о том, что вы легкая на подъем, активная, жизнерадостная. Подойдут актуальные стили преппи, кэжуал или же спортшик. Если вы много двигаетесь, то обувь должна быть максимально подходящей для прогулок и даже спорта.

Рак (22 июня — 22 июля)

Чего нельзя делать девушкам этого знака, так это надевать вульгарные, вызывающие вещи. Все детали вашего гардероба должны говорить о вашей нежной, утонченной натуре. Из Раков получаются чудесные матери и жены, однако нельзя забывать о легкой игривости. Создадут ее сладковатые ароматы и небрежные укладки.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львицам понадобится очень много яркости, украшений, аксессуаров. Они не смогут носить тусклые одежды скучного фасона. Наиболее резонируют с вашим душевным состоянием красный, оранжевый и желтый цвета. Не стоит гнушаться стразов, ведь они — лишь малая толика вашего природного сияния.

Дева (23 августа — 22 сентября)

А вот Девы — женщины скромные, иногда даже слишком. Но мы не собираемся их перевоспитывать, наоборот, пусть они будут собой. Именно потому астролог предлагает представительницам знака для повседневной носки свободные брючные костюмы. На свидание можно надеть трикотажное платье — оно не стеснит движений и не создаст неудобств с застежками и прочими элементами.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы могут чувствовать себя комфортно практически в любой одежде, однако больше всего ценят утонченную, подчеркивающую их женственность. Идеальными аксессуарами станут легкие шарфики, шляпы и трогательные браслеты.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Женщины-Скорпионы — это большая опасность для мужчин. Они действительно умеют покорять и завладевать всеми чувствами и мыслями партнера. Для того чтобы достигнуть этого было проще, используйте магнетические вещи, украшения, не бойтесь надевать каблуки, носить декольте и мини.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Еще один любитель яркости — Стрелец. Но ваша яркость сродни солнечному свету, потому этих девушек обычно и воспринимают как заядлых оптимисток, путешественниц и веселушек. Вы свободно можете сочетать долю эпатажа со статусностью в стиле первой леди. Стрелец — один из немногих знаков, которому подойдет стиль бохо.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги редко проводят четкую грань между деловым стилем и одеждой для отдыха и свиданий. Они предпочитают совмещать одно с другим, причем вполне органично. Чтобы немного разбавить холодный и строгий образ, привнесите в него чуть-чуть неожиданности, например, наденьте корсет на рубашку.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Девушки, рожденные под знаком Водолея, могут ничего специально не делать, но все равно притянут к себе максимум внимания. Им идут даже те вещи, которые не решатся надеть другие. Вы умеете сочетать несочетаемое и достойно носить одежду кислотных оттенков — она вас не портит.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Очень романтичные натуры, которые к тому же текучи и плавны. Вам подойдет стиль, напоминающий о незабываемом отдыхе у моря, украшения в форме рыбок или ракушек. Отразить ваш внутренний мир могут все оттенки синего, зеленого, бирюзового.