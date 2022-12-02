. Грант ждёт Воронину, флиртуя с её соперницей

Вадим Карасев

Анастасия Петраковская не решилась строить отношений с Кириллом Архиповым. Более того, она кое-как смогла убедить окружающих, что не работает в эскорте, однако уже успела найти новые приключения на свою голову. Сейчас она активно общается с Артёмом Грантом, который вернулся на Дом-2 и сообщил, что теперь он ждёт девушку. Если кто-то не знает, то за периметром он встречался с Оксаной Ворониной. Интересно, это именно она должна будет заявиться на телешоу или у Артёма есть кто-то ещё на примете.Несмотря на то, что Грант ждёт девушку, это совершенно не мешает ему флиртовать с главной соперницей своей новой избранницы — Анастасией Петраковской. К слову, эта девушка понравилась и Тиграну Салибекову. Не намечается ли на проекте любовный треугольник? Как оказалось, характер девушки схож с характером Юлии Белой, вот оба мужчины и крутятся возле неё. Вернется ли Воронина на проект, если у неё снова есть все шансы быстро вылететь за ворота? Или она начнёт бороться с Настей за своего парня?