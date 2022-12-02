. Gundam Evolution стала доступна бесплатно на приставках Xbox
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Gundam Evolution стала доступна бесплатно на приставках Xbox

Gundam Evolution стала доступна бесплатно на приставках Xbox


Издательство Bandai Namco несколько месяцев назад выпустило игру Gundam Evolution на PC. Теперь же проект добирается до консольных платформ. Сегодня релиз Gundam Evolution состоялся на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5. Сама игра является условно-бесплатной — ее уже можно опробовать, загрузив из Microsoft Store.

GUNDAM EVOLUTION

В бесплатной игре GUNDAM EVOLUTION вам предстоит примерить роль пилота боевого робота и участвовать в реалистичных битвах 6 на 6 от первого …
Перейти в Microsoft Store

Gundam Evolution — это многопользовательский экшен на 12 игроков. У игры смешанные отзывы после релиза на PC, ее хвалят за динамику боев, но ругают за техническое исполнение и количество контента. Сама игра активно развивается, разработчики используют систему сезонов, добавляя новый контент.

Проект Gundam Evolution основан на аниме франшизе Gundam.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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