. Ирина Салтыкова набросилась на Стаса Пьеху

Стас Пьеха остался недоволен выступлением певицы Ирины Салтыковой. Звезда шоу-бизнеса с воодушевлением приняла предложение поучаствовать в музыкальном проекте. Певица считает себя недооцененной и уверена, что может реализовать себя в самых разных жанрах. Однако съемки оказались тяжелым испытанием для артистки. Она призналась, что времени на подготовку у участников очень мало. Она спит по 3-5 часов в сутки и чувствует себя измотанной. «Смотрю себя на экране и понимаю, что на сцене я была не в лучшей форме. Ну и свет бывает удачный, а бывает нет. Мне даже подружки звонят и говорят: «Ирка, ты в жизни на 10 лет моложе выглядишь!». Вот этим я не очень довольна», — пожаловалась Салтыкова.Исполнительница хита «Голубые глазки» старается конструктивно относиться к критике членов жюри, но некоторые комментарии трогают ее за живое. В выпуске, который вышел 27 ноября, участники проекта проявили себя в жанре шансон. Салтыковой досталась композиция Успенской «Гитара». Стас Пьеха остался недоволен ее выступлением, заявив, что она сделала песню слишком попсовой. Ирину эта претензия поразила. «Стас начал раскладывать всё по каким-то полкам, которые существуют только у него в голове. Пусть он откроет «Википедию» и посмотрит, в чем отличие между шансоном и поп-музыкой. А в том, что шансон – это авторская песня. Вот и всё. Не в исполнении эта разница! Получается, Стас говорит о том, о чем сам не знает. Это выглядело некорректно и невоспитанно. Я думала, Стас все-таки воспитанный, грамотный парень», — возмутилась звезда фильма «Боат-2». По словам Ирины, за кулисами проекта они с внуком Эдиты Пьехи не встречались и никаких извинений из его уст не последовало. «Может, он просто сделает вывод и в следующий раз не будет так себя вести. Не обязательно со мной, а с кем угодно. Думаю, жизнь его однажды поставит на место», — цитирует Prozvezd артистка.