. Ирина Старшенбаум из-за психики бросила Александра Петрова
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Ирина Старшенбаум из-за психики бросила Александра Петрова

Ирина Старшенбаум из-за психики бросила Александра Петрова
Актриса Ирина Старшенбаум рассказала о личной жизни. О романе Ирины и Александра стало известно в 2016-м. Говорят, отношения пары были весьма серьезными. Актер якобы сделал избраннице предложение, но спустя три года пара внезапно рассталась. Вскоре Александр Петров появился в компании Милославской. В кругу артистов тут же зашептались: Стася и есть причина скоропалительного расставания пары. Ирина обычно не комментирует отношения со звездой «Полицейского с Рублевки», заставляя поклонников теряться в догадках. Однако в беседе с Сергеем Мезенцевым брюнетка слегка приоткрыла завесу тайны. «Могут ли два актера создать прочный союз? В моем случае — нет. Это зависит от степени подвижности психики, наверное. Бывает люди соединяются, и им все равно, кто чем занимается. А меня слишком много. Мне нужен человек, который будет более стабильным, приземленным. Не в плохом смысле или в смысле, что Саша какой-то… Нет. Просто нужен баланс. С Сашей мы дружим. В прекрасных отношениях», — поделилась актриса.
30-летняя Старшенбаум высоко ценит и профессиональные качества бывшего избранника. «Саша — один из лучших партнеров по актерскому ремеслу, которые в моей жизни были. Мы четыре раза работали вместе. Спустя время понимаешь, что не много людей, с кем тебе будет комфортно», — говорила она в YouTube-подкасте «Сережа и микрофон». Актриса также рассказала об отношении западных кинодеятелей к коллегам из России. Несмотря на сложную политическую ситуацию, Ирине удалось закрепиться в международном проекте Майкла Уинтерботта. «Майкл взял меня на главную роль без проб. Я переживала, готовилась. Мне было так хорошо в итоге. Горжусь тем, что я русская. Культура отмены не действует на здоровых людей. Каждый умный художник понимает, что культура — единственное, что сейчас может объединить людей, сохранить мир творчества, который так много лет позволяет нам быть созидательными», — говорила она.
# Шоу-бизнес Старшенбаум Ирина
По материалам: z-aya

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