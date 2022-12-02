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Эксперт объяснила, почему страны Запада не могут выстроить партнерские отношения даже между собой

Эксперт объяснила, почему страны Запада не могут выстроить партнерские отношения даже между собой

Член Экспертного клуба "Дигория" Гульнара Гилязетдинова рассказала, что мешает выстраиванию партнерских отношений между западными странами.

Эксперт считает, что уровень противоречий внутри трансатлантического единства нарастает, а европейские лидеры уже показывают свою разочарованность политикой США.


«Если год назад Йенс Столтенберг заявлял, что "возникают вопросы" о прочности отношений между Европой и Северной Америкой, то сегодня уже можно утверждать, что по трансатлантическому сообществу пошла глубокая трещина», - отметила Гилязетдинова.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил Вашингтон в "двойных стандартах", поскольку США на своем внутреннем рынке устанавливают цены на газ в три-четыре раза ниже, чем для Европы.

Эксперт подчеркнула, что пока европейцы надеялись на замену российского газа американским, цены на энергоресурсы выросли, а Европа еще больше утратила самостоятельность. При этом зависимость от Вашингтона только усилилась.

«Последствия необоснованного доверия Европы к Вашингтону привели не просто к разрыву связей с Россией, но и постепенному уничтожению собственных отраслей экономики. Как говорится, "после драки кулаками не машут", и Европа прекрасно осознает, что сама оказалась в этой ловушке, и не может конкурировать с США, более того, усилила зависимость. Конечно же, перспектив самостоятельной политики ЕС нет и о "торговых войнах" не может быть и речи», - считает Гилязетдинова.

Она спрогнозировала дальнейшие действия европейских политиков, которым ничего больше не остается, как "продолжить свою привычную политику - плясать под дудку Вашингтона" и предупредить своих граждан о предстоящей холодной зиме.

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По материалам: uposters.ru

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