. Эксперты объяснили важность технологического суверенитета в стратегии развития РФ

Вадим Карасев

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол на тему технологического суверенитета и стратегии развития России в новом мировом порядке.

Модератор встречи, заместитель исполнительного ЭИСИ Екатерина Соколова, отметила, что без технологического суверенитета страны невозможны независимость и глобальная безопасность.

Заместитель председателя комитета Госудумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что государство сегодня поддерживает молодых учёных, ведь во многом технологический суверенитет — это люди, поэтому особенно важен кадровый вопрос. В качестве примера он привел встречу президента РФ Владимира Путина с участниками II Конгресса молодых учёных "Сириусе", где начинающие исследователи представили главе государства свои проекты по развитию технологий.

"Финансирование науки и исследований молодых учёных растёт с каждым годом. Недавно мы приняли бюджет и, отмечу, что не произошло никаких уменьшений. Сейчас бюджет на науку на ближайшую трехлетку — 1 триллион 207 миллиардов. Кроме того, важно понимать, что нужно, чтобы молодому учёному было интересно вкладываться в достижение технологического суверенитета? В том числе это и решение бытовых вопросов: жильё, заработная плата, интересная работа, наука, условия", — подчеркнул эксперт.

Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов обозначил пять измерений технологического суверенитета: люди, природные ресурсы, международная кооперация, собственные патенты и, конечно, финансовая поддержка.

"Нужны инвестиции, причём, не только государственные. Никаких государственных денег не хватит, нужно открыть дорогу банкам, инвесторам “третьих стран”. Также важно развивать сотрудничество, кооперацию, ведь технологический суверенитет — это не синоним технологической изоляции, мы должны быть открыты миру. Путь к истинному суверенитету лежит через открытость", — считает Кузнецов.

Генеральный директор проекта "Сделано в России" Михаил Садченков заметил, что после введения санкций особенно стал заметен растущий интерес к ключевым отраслям российской экономики: нефтегазовой промышленности, металлургии, электронике, фармацевтике и другим.

Итогом встречи стало определение технологического суверенитета как глобальной, стратегической задачи для страны, которую следует решать в ближайшие 10-15 лет. Задача настоящего времени - сформировать прочный фундамент для реализации политики технологической независимости.