. Как понравиться Скорпионам: 5 важных советов астрологов

Вадим Карасев

Скорпионы — люди с крайне нестандартными и порой завышенными требованиями. Понравиться им непросто, но возможно. Облегчить данную задачу вам помогут советы астрологов.

Скорпионы — весьма суеверные люди, которые очень часто следят за гороскопами и любят заранее проверять совместимость с тем или иным человеком. Помните об этом, когда в следующий раз будете пытаться понравиться им. Также обращайте внимание на то, что описано далее.

Совпадение взглядов на мир

Если у вас нет ничего общего в плане отношения к миру и морали, то вероятность построить крепкие отношения со Скорпионом стремится к нулю. В таком случае вы даже понравиться этому человеку не сможете. Если же у вас есть какие-то схожие мысли относительно того, каким должен быть этот мир, а также что в нем важно, а что второстепенно, постарайтесь их озвучить Скорпиону. Такие люди очень любят, когда кто-то разделяет их взгляды на науку, религию, смысл жизни.

Научитесь признавать вину

Если вдруг вы где-то переступите черту дозволенного, обидев Скорпиона или задев его самолюбие, незамедлительно извинитесь. Тут совсем не нужно унижаться, поэтому достаточно сказать, что вы не хотели обидеть и вам жаль. Скажите, что больше постараетесь так не делать. Скорпионы очень ценят людей, которые признают ошибки, а не упираются до последнего, доказывая свою правоту.

Докажите свою верность

С того момента, как вы пригласили Скорпиона на свидание или согласились на встречу с этим человеком, он следит за вашим поведением и делает выводы. Если вы продолжаете флиртовать со всеми вокруг, Скорпиону это точно не понравится. Будьте верными для представителей данного Знака и ни в коем случае не заставляйте их терять к вам доверие. Общайтесь с противоположным полом, но не заставляйте Скорпиона ревновать. Если этот человек увидит, что вы полностью сфокусированы на нем, это поможет вам понравиться ему еще сильнее.

Говорите Скорпиону, что он ни на кого не похож

Мужчины и женщины этого Знака ненавидят, когда их вторая половинка или человек, с которым они флиртуют, сравнивает их с кем-то или заставляет думать, что они напрочь лишены уникальности, оригинальности. Если хочется понравиться Скорпиону, просто скажите ему или ей, что вы никогда и нигде не видели таких красивых, умных или харизматичных людей. Это должно сработать, но будьте осторожнее, ведь Скорпионы отлично чувствуют, когда им льстят.

Докажите, что вы развиваетесь

Скорпионам свойственно чаще влюбляться в людей, которые много читают, изучают что-то интересное и в целом не сидят на месте. Покажите этому человеку, что вы склонны постоянно развиваться и становиться лучше. Скорпионы влюбляются не только во внешность, но ещё и любят людей, которые имеют неординарный ум, обладают большим багажом знаний. Желательно, чтобы вы разбирались в том, что нравится представителям данного Знака.