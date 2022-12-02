. Как украинцы реагировали на блэкаут в Крыму: слагали стихи и устраивали праздник

Вадим Карасев

Высокоточные удары России по инфраструктуре, которая имеет отношение к военному потенциалу украинского режима, вызывают много недовольства не только в Киеве и на Западе, но и среди бывших и нынешних российских оппозиционеров. Проблемы с электроэнергией в украинских населенных пунктах они преподносят как настоящую катастрофу, а представителей патриотической части населения России стараются обвинить в злорадстве по отношению к простым украинцам. За последние месяцы в адрес россиян вообще вылилось какое-то немыслимое количество грязи, лжи и необоснованных обвинений, поэтому Ruposters решил напомнить о том, как реагировали украинские пользователи соцсетей на проблемы с электричеством в Крыму восемь лет назад.

Напомним, что после государственного переворота на Украине и возвращения Крыма и Севастополя в РФ "незалежная" начала последовательно и без предупреждений обрывать все ниточки с полуостровом, устроив энергетическую блокаду. Одним из самых мощных ударов стал подрыв ЛЭП в Херсонской области 20 ноября 2015 года, совершенный террористами с одобрения Киева, в результате чего на всей территории Крыма произошел блэкаут, а полностью решить проблемы с электроснабжением региона удалось лишь через несколько месяцев.

Все это время люди вынуждены были жить с постоянными перебоями света и мобильной связи. Аналогичная история, кстати, произошла и с водоснабжением полуострова, которое Украина просто вероломно перекрыла, не заботясь о том, что же станет с сотнями тысяч простых людей на полуострове. Стоит также отметить, что на территории Крыма фактически не было никаких военных заводов и частей, то есть все действия киевского режима выглядят именно как месть простым людям за их желание жить в России.

Простые украинцы в интернете тоже почему-то не очень сопереживали своим недавним соотечественникам - соцсети были буквально были завалены злорадными сообщениями и насмешками в адрес крымчан.

Украина присоединила Крым к акции "Час Земли". Мы делам это потому, что нам важно будущее нашей планеты. © MINTprcrstntr / Twitter

Через 9 месяцев в Крыму повысится рождаемость. © slevo4kin / Twitter

Крым, привет, жалуетесь? А супчик в миске вы варили? Чтобы сварить и съесть сразу? Нет? Тогда дарю идею! © rechnikato / Twitter

Еще никогда ватные пуканы так не светили, как в эту ночь в Крыму! © rigsector / Twitter



Во Львове варят новый сорт крафтового пива — "Крим Вночi". Клянутся, что не фотошоп. © krymrealii / Twitter

Если в Крым возобновят подачу, то это правительство хуже режима Януковича. © LuftGanza / Twitter

Никто ничего восстанавливать не будет. И вообще, это не мы, это все ветер! © CherviqueUA

Крым — ваш, рубильник — наш. © FayneZP / Twitter

Украина присоединила Крым к акции "Час Земли"Украинцы надеялись, что Крым и дальше будет сидеть без светаКак украинцы реагировали на блэкаут в Крыму: Крым — ваш, рубильник — нашКак украинцы реагировали на блэкаут в 2014 году в Крыму

Стоит отметить, что почти за год до описанных выше событий был менее масштабный блэкаут. 24 декабря 2014 года Украина без объяснения причин полностью обесточила полуостров на несколько часов. Путем переговоров удалось договориться о частичном восстановлении энергоснабжения, но даже за этот короткий промежуток времени, когда в городах и поселках полностью отсутствовал свет, украинские пользователи соцсетей успели оскорбительно поиздеваться на эту тему:

От заката до рассвета Крым сидит без света. От рассвета до заката Рус-ТВ не смотрит вата. © SergKozak / Twitter



Три дня без света хватит, чтобы ломка началась у ваты? Бухло бы еще изъять. © das_brutus / Twitter

Звонит ватник, он в шоке. Ржунимагу! Ты в Рассии! © 66se / Twitter

Ай да хунта, ай да любимая. Опять света нет в Крыму. Я чуть было сегодня в тебе не разочаровался. © aliev_aliev / Twitter



В настоящее время коллективный Запад активно взялся за обсуждение и критику российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины, однако в 1999 году выражал совершенно противоположное мнение относительно действий во время агрессии НАТО против Югославии. В Сети вспомнили брифинг официального представителя Североатлантического альянса Джейми Ши 25 мая 1999 года, в ходе которого он объясняет, почему натовские войска якобы имеют полное право уничтожать критическую инфраструктуру Югославии.



У Ши спросили, почему НАТО лишает страну 70% "не только электричества, но и водоснабжения", в то же время заверяя, будто силы альянса наносят удары только по военным объектам.

"К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если [югославский лидер Слободан] Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все, что он должен сделать, – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией. Если это будет иметь последствия для населения, это его [Милошевича] проблемы. Водоснабжение и электричество используются против народа Сербии, мы "отключили" их навсегда или на долгое время ради жизней 1,6 млн. косоваров, которых выгнали из домов и чьим жизням был нанесен существенный урон. Эта разница понравится не всем, но для меня эта разница фундаментальна", - сказал пресс-секретарь НАТО.