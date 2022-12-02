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Канье Уэст заявил о симпатиях к Гитлеру

Канье Уэст заявил о симпатиях к ГитлеруАмериканский рэпер Канье Уэст открыто заявил, что симпатизирует Адольфу Гитлеру

Американский рэпер Канье Уэст на фоне обвинений в антисемитизме открыто заявил, что симпатизирует нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. Об этом пишет Variety со ссылкой на эфир программы InfoWars с участием конспиролога Алекса Джонса.

«Я также вижу хорошее в Гитлере. Я люблю всех, и евреи не могут говорить мне: "Вы можете любить нас, вы можете любить то, что мы делаем с вами при помощи контрактов, вы можете любить то, что мы продвигаем с помощью порнографии"», — сказал он.

По словам Уэста, каждый человек имеет что-то ценное, что оно привносит в мир, особенно Гитлер.

Рэпер назвал Гитлера «парнем, который изобрел шоссе и тот самый микрофон, который я использую, будучи музыкантом».

Ранее Уэст опубликовал скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором обвинял последнего в том, что им якобы управляют евреи. «Иисус еврей», — написал он. Американский еврейский комитет (AJC) 7 октября назвал язык Уэста демонстрирующим «антисемитские клише, такие как жадность и контроль». «Канье Уэст должен научиться доносить свою точку зрения, не прибегая к антисемитизму. В последнюю неделю музыкант разжигал ненависть к евреям», — сказали в комитете.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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