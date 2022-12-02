. Канье Уэста вновь заблокировали в соцсети из-за призывов к насилию
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Канье Уэста вновь заблокировали в соцсети из-за призывов к насилию

Канье Уэста вновь заблокировали в соцсети из-за призывов к насилиюИлон Маск вновь заблокировал Канье Уэста в соцсети из-за призывов к насилию

Аккаунт американского рэпера и дизайнера Канье Уэста вновь заблокировали в Twitter. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Незадолго до блокировки музыкант опубликовал ряд постов, среди которых было изображение свастики, а также выразил слова поддержки бренду Balenciaga, ранее выпустившему рекламу с участием детей и БДСМ-атрибутики.

Помимо этого, Уэст опубликовал фотографию владельца Twitter Илона Маска, которого обливают водой из шланга на яхте.

«Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило, запрещающее подстрекательства к насилию. Аккаунт будет заблокирован. Просто уточняю, что его учетная запись заблокирована за подстрекательство к насилию, а не из-за нелестного фото, на котором Ари (американский бизнесмен Ари Эмануэль — прим. «Ленты.ру») обливает меня из шланга. Честно говоря, эти фотографии стали полезной мотивацией для похудения», — написал Маск.

В октябре аккаунт Канье Уэста в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) был заблокирован из-за антисемитского поста.

Ранее музыкант заявил о симпатиях к Гитлеру.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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