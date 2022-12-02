. Карасин предложил ввести нормы для «зеркального» ответа на угрозы безопасности дипломатам РФ

На фоне грубейших нарушений международного права США и другими странами коллективного Запада необходимо принятие законодательных по безопасности российских дипломатов за рубежом. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по международной политике Григорий Карасин во время ежегодной встречи председателя палаты регионов Валентины Матвиенко со статс-секретарями 2 декабря.

Он подчеркнул, что сегодня сотрудники дипмиссий России сталкиваются с беспрецедентным давлением — вплоть до арестов и высылки дипломатов, а также попыток их вербовки и даже физического насилия. «Мы вправе реагировать адекватно — предлагаем ввести в российское законодательство нормы, предусматривающие зеркальные меры», - заявил Карасин.

Представители МИД России подтвердили на встрече, что западные страны нарушают в отношении российских коллег все возможные международные обязательства в отношении России с целью создать невыносимые условия работы для наших дипломатов.

Валентина Матвиенко считает, что «нельзя оставлять безнаказанными действия против наших дипломатов». «Мы должны проработать эти предложения и оперативно усилить законодательство России по защите наших дипмиссий», — заявила она.