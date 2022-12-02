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«Кинопоиск» составил топ «великих сериалов 21 века», опросив около 200 заметных деятелей кино

«Кинопоиск» составил топ «великих сериалов 21 века», опросив около 200 заметных деятелей кино

Сайт «Кинопоиск» опубликовал рейтинг под названием «100 великих сериалов 21 века». В течение полугода редакцией было опрошено около двухсот людей, имеющих прямое отношение к киноиндустрии — режиссёров, сценаристов, продюсеров, а также журналистов, кинокритиков и писателей. Каждому из них было предложено назвать свой топ-10 сериалов из стартовавших с 2001 по нынешний год.

Организаторы спецпроекта сами говорят, что получившийся топ не претендует на объективность и лишь отражает, какие сериалы считают великими деятели кино из России.

Давайте ознакомимся с первыми 15 местами топа.

15 место: Остаться в живых (2004-2010)

ABC

14 место: Молодой папа (2016)

HBO

Один из трёх мини-сериалов, попавших в первые 15 мест топа. «Молодой папа» состоит всего из 10 серий.

13 место: Очень странные дела (2016-…)

Netflix

12 место: Офис (2005-2013)

NBC

Самый высоко забравшийся ситком. Да, «Друзей» в топ-15 почему-то не взяли!

11 место: Карточный домик (2013-2018)

Netflix

10 место: Дрянь (2016-2019)

Amazon Prime Video

9 место: Наследники (2018-…)

HBO

8 место: Прослушка (2002-2008)

HBO

7 место: Безумцы (2007-2015)

AMC

6 место: Фарго (2014-2020)

FX

5 место: Настоящий детектив (2014-2019)

HBO

4 место: Твин Пикс (последний сезон, 2017)

Showtime

3 место: Чернобыль (2019)

HBO

Самый короткий (5 серий) и самый свежий сериал из всех, кто попал на первые 15 позиций топа.

2 место: Игра престолов (2011-2019)

HBO

Представьте себе, «Игра престолов» не на первом месте. Но кто же тогда?

1 место: Во все тяжкие (2008-2013)

AMC

Приключения и злоключения легендарного Уолтера Уайта в исполнении Брайана Крэнстона вполне претендуют на первое место в списке лучших сериалов прошедших 22 лет.

Полный список с комментариями опрошенных вы можете увидеть здесь.

А какой сериал 21 века вам кажется самым великим?

# Интересное
По материалам: twizz

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