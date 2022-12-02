. «Кинопоиск» составил топ «великих сериалов 21 века», опросив около 200 заметных деятелей кино

Сайт «Кинопоиск» опубликовал рейтинг под названием «100 великих сериалов 21 века». В течение полугода редакцией было опрошено около двухсот людей, имеющих прямое отношение к киноиндустрии — режиссёров, сценаристов, продюсеров, а также журналистов, кинокритиков и писателей. Каждому из них было предложено назвать свой топ-10 сериалов из стартовавших с 2001 по нынешний год.

Организаторы спецпроекта сами говорят, что получившийся топ не претендует на объективность и лишь отражает, какие сериалы считают великими деятели кино из России.

Давайте ознакомимся с первыми 15 местами топа.

15 место: Остаться в живых (2004-2010)

14 место: Молодой папа (2016)

ABCHBO

Один из трёх мини-сериалов, попавших в первые 15 мест топа. «Молодой папа» состоит всего из 10 серий.

13 место: Очень странные дела (2016-…)

12 место: Офис (2005-2013)

NetflixNBC

Самый высоко забравшийся ситком. Да, «Друзей» в топ-15 почему-то не взяли!

11 место: Карточный домик (2013-2018)

10 место: Дрянь (2016-2019)

9 место: Наследники (2018-…)

8 место: Прослушка (2002-2008)

7 место: Безумцы (2007-2015)

6 место: Фарго (2014-2020)

5 место: Настоящий детектив (2014-2019)

4 место: Твин Пикс (последний сезон, 2017)

3 место: Чернобыль (2019)

NetflixAmazon Prime VideoHBOHBOAMCFXHBOShowtimeHBO

Самый короткий (5 серий) и самый свежий сериал из всех, кто попал на первые 15 позиций топа.

2 место: Игра престолов (2011-2019)

HBO

Представьте себе, «Игра престолов» не на первом месте. Но кто же тогда?

1 место: Во все тяжкие (2008-2013)

AMC

Приключения и злоключения легендарного Уолтера Уайта в исполнении Брайана Крэнстона вполне претендуют на первое место в списке лучших сериалов прошедших 22 лет.

Полный список с комментариями опрошенных вы можете увидеть здесь.

А какой сериал 21 века вам кажется самым великим?