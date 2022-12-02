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Китай возобновил закупки российской нефти

Китай возобновил закупки российской нефтиBloomberg: НПЗ Китая возобновили закупки нефти из России по сниженным ценам

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая после небольшого перерыва возобновили закупки топлива из России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно информации трейдеров, частные китайские НПЗ приобрели несколько партий российской нефти ВСТО (ESPO) на Дальнем Востоке с поставкой в ​​декабре-январе. Собеседники агентства объяснили, что сейчас предприятиям приобретать российскую нефть выгоднее, чем несколько недель назад, поскольку в преддверии вступления в силу санкций Евросоюза топливо торгуется с более высоким дисконтом к эталонной марке Brent. Цены на российскую нефть Urals резко снизились из-за избыточных запасов нереализованного топлива.

Источники отметили, что китайские покупатели не обеспокоены возможностью попасть под европейские ограничения. Компании закупали российское топливо на особых условиях, согласно которым ответственность за поставляемые грузы и их страховку лежит на экспортере. Кроме того, партии оплачивались в китайских юанях, а не американских долларах, и финансировались через местные банки и учреждения.

В настоящее время участники рынка внимательно следят за ситуацией с продажами нефти из России перед началом действия эмбарго Евросоюза. Одной из главных интересующих трейдеров тем остается вопрос, смогут ли Китай и Индия, нарастившие импорт в последние месяцы, продолжать закупать российское сырье после вступления санкций в силу, а также будут ли страны использовать предложенный ЕС потолок цен или обратятся к поставщикам из третьих стран.

Ранее Bloomberg писал, что китайские компании готовы следовать ограничениям цен на российскую нефть со стороны западных стран, даже если официально власти КНР не поддерживают такой механизм. При этом установленный уровень цен должен не сильно отличаться от текущих нефтяных котировок. Если уровень будет слишком низким, стороне, ответственной за доставку и страховку поставок в рамках конкретного контракта, придется обратиться за услугами к поставщикам из стран, не входящих в ЕС, что усложнит торговые процессы и кардинально изменит экономику сделок.

Санкции Евросоюза, к которым присоединилась Великобритания, помимо эмбарго на нефть с поставками по морю, предусматривают запрет на страховку и финансирование судов для перевозки российского сырья за исключением случаев, когда стоимость поставок ниже определенного уровня. Потолок цен пока не согласован, однако 1 декабря страны ЕС предварительно утвердили предельную цену в размере 60 долларов за баррель. Страны G7 примут решение в ближайшее время.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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