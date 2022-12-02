. Когда стоит срочно заблокировать банковскую карту

Специалист рассказала, в каких случаях нужно прибегать к срочным мерам. Банковские карты — это, конечно, удобно. Но есть немало случаев, когда с этим финансовым продуктом приходится расстаться. Не насовсем, конечно, — на время, пока не выпустят новую. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили назвала причины для блокировки. По словам эксперта, карту нужно срочно блокировать, в первую очередь, при утере. Не стоит ждать и надеяться, что вы отыщите ее в недрах сумки, рюкзака или дома в ящиках. Валишвили советует, блокировать все равно, а если пропажа отыщется, разблокировать в мобильном приложении. Если же обнаружить карту не удалось, тогда следует обратиться в банк за перевыпуском. Блокировать карту нужно, когда она застряла в банкомате или терминале оплаты. Если вы снимали или переводили деньги в отделении банка, то можно сразу обратиться к сотрудникам. Те могут оперативно вскрыть устройство. Если оборудование стоит в торговом центре или в метро, то блокировать карту нужно обязательно. В этом случае также не лишним будет позвонить по номеру телефона, который указан на банкомате и сообщить, что произошло. Еще одной причиной для блокировки является утечка данных. Например, если вы случайно забрели на фишинговый сайт и ввели там номер, фамилию и CVC-код. «Данные могут быть скомпрометированы при использовании открытого Wi-Fi канала или при пользовании общедоступным устройством, например, компьютера в МФЦ», — отметила эксперт, ее слова процитировало агентство «Прайм». Валишвили напомнила, что с 1 октября 2022 года вступило в силу указание ЦБ России, согласно которому любой клиент банка может запретить выдавать на свое имя кредит. Также владелец карты может установить лимит на максимальную транзакцию. Ранее эксперт Ольга Дайнеко рассказала, что делать, а чего ни в коем случае нельзя предпринимать тем, кто нашел чужую банковскую карту. Особенно специалист предостерегла от самостоятельного поиска владельца.