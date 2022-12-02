. Команда Xbox подтвердила, что Monster Hunter Rise выйдет в Game Pass

Вадим Карасев





Вчера появились слухи от проверенных инсайдеров, что игра Monster Hunter Rise может стать частью подписки Game Pass после релиза. На данный момент Monster Hunter Rise еще даже не анонсировали для Xbox и Playstation, но команда Xbox уже подтвердила выход игры в подписке.

Немецкое подразделение Xbox объявило игрокам, что Monster Hunter Rise станет частью подписки Game Pass и, в целом, выйдет на приставках Xbox. Спустя некоторое время после заявления в соцсетях, немецкая команда Xbox удалила сообщение, но оно осталось на скриншотах.





Напомним, согласно информации инсайдеров игра Monster Hunter Rise должна выйти в подписке Game Pass и на Xbox в начале будущего года — 20 января. Как можно видеть из сообщения выше, немецкое подразделение Xbox подтвердило не только выход самой игры, но и дату ее релиза на консолях Microsoft и в Game Pass.