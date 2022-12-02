. Команда Xbox подтвердила, что Monster Hunter Rise выйдет в Game Pass
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Команда Xbox подтвердила, что Monster Hunter Rise выйдет в Game Pass

Команда Xbox подтвердила, что Monster Hunter Rise выйдет в Game Pass


Вчера появились слухи от проверенных инсайдеров, что игра Monster Hunter Rise может стать частью подписки Game Pass после релиза. На данный момент Monster Hunter Rise еще даже не анонсировали для Xbox и Playstation, но команда Xbox уже подтвердила выход игры в подписке.

Немецкое подразделение Xbox объявило игрокам, что Monster Hunter Rise станет частью подписки Game Pass и, в целом, выйдет на приставках Xbox. Спустя некоторое время после заявления в соцсетях, немецкая команда Xbox удалила сообщение, но оно осталось на скриншотах.


Напомним, согласно информации инсайдеров игра Monster Hunter Rise должна выйти в подписке Game Pass и на Xbox в начале будущего года — 20 января. Как можно видеть из сообщения выше, немецкое подразделение Xbox подтвердило не только выход самой игры, но и дату ее релиза на консолях Microsoft и в Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Вдова Дмитрия Марьянова осталась без наследства
Вдова Дмитрия Марьянова осталась без наследства
Глюкоза рассказала о беременности 15-летней дочери
Глюкоза рассказала о беременности 15-летней дочери
Андрея Малахова хотят наградить за уникальный проект
Андрея Малахова хотят наградить за уникальный проект
ОП РФ: Политика не должна влиять на международное наблюдение
ОП РФ: Политика не должна влиять на международное наблюдение
Команда Xbox подтвердила, что Monster Hunter Rise выйдет в Game Pass
Команда Xbox подтвердила, что Monster Hunter Rise выйдет в Game Pass
Ангельская защита: в какие часы обращаться к высшим силам в декабре 2022 года
Ангельская защита: в какие часы обращаться к высшим силам в декабре
Великобритания захотела как можно скорее заменить устаревшие гаубицы на РСЗО
Великобритания захотела как можно скорее заменить устаревшие гаубицы
Газ в Европе вновь подорожал из-за прихода арктического антициклона
Газ в Европе вновь подорожал из-за прихода арктического антициклона
Решения о школьной форме в России пообещали принимать с учетом мнения родителей
Решения о школьной форме в России пообещали принимать с учетом мнения
Тело актера из фильма «Зеленая книга» нашли на улице в Нью-Йорке
Тело актера из фильма «Зеленая книга» нашли на улице в Нью-Йорке
Байден признал несовершенство возмутившего Европу закона
Байден признал несовершенство возмутившего Европу закона
Россиянам напомнили об уголовном наказании за растрату маткапитала
Россиянам напомнили об уголовном наказании за растрату маткапитала

Топ на сегодня

Часы ангела на декабрь 2022 года
Часы ангела на декабрь 2022 года
ЧП: В Волгограде взорвался ребенок в автомобиле
ЧП: В Волгограде взорвался ребенок в автомобиле
Экономист рассказал о признаке приближающегося кризиса
Экономист рассказал о признаке приближающегося кризиса
В Мадриде прогремел взрыв в посольстве Украины
В Мадриде прогремел взрыв в посольстве Украины
Подсчитаны расходы на обслуживание российского госдолга
Подсчитаны расходы на обслуживание российского госдолга

Еще по теме

Инсайдер: Популярная Monster Hunter Rise выйдет на Xbox и окажется в Game Pass
Слух: Для Xbox разрабатывают эксклюзив в стиле Monster Hunter
Утечка: Capcom работает над Monster Hunter Paradise для Xbox
Little Witch in the Woods выходит на Xbox в мае — сразу в Game Pass