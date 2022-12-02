. Конкурент России резко сократил поставки нефти в Китай и США

Вадим Карасев

Bloomberg: Саудовская Аравия резко сократила экспорт нефти в Китай и США

Объем экспорта нефти из Саудовской Аравии в США и Китай резко упал в ноябре по сравнению с прошлым месяцем, пишет Bloomberg.

Поставки сырой нефти из Саудовской Аравии в КНР снизились до 1,6 миллиона баррелей в день в прошлом месяце с 1,9 миллиона баррелей в день в октябре. Общий объем поставок конкурента России упал примерно до 7,1 миллиона баррелей в день, что стало самым низким показателем с июня.

Экспорт в США сократился до 83 тысяч баррелей в сутки. Это самое низкое значение с 2017 года, когда агентство начало отслеживать данные о морских перевозках нефти. Показатели «исключительно малы», особенно если учесть, что поставки из королевства в США в сентябре достигали 667 тысяч баррелей в день. Это стало самым высоким показателем более чем за два года.

Ноябрьские значения могут вырасти, так как перевозящие около 18 миллионов баррелей саудовской нефти суда, которые были загружены в октябре, все еще не сообщили о своих конечных пунктах назначения.

Выручка Саудовской Аравии от экспорта нефти в сентябре достигла рекордно низкой отметки с марта. Королевство продало сырья на общую сумму 100,192 миллиарда риялов (26,7 миллиарда долларов).