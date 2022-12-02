Контроль над гневом: 8 простых, но эффективных советов
Сегодня, 13:35
Прежде всего, важно подчеркнуть, что совершенно естественно время от времени злиться — в конце концов, это нормальная человеческая эмоция, которая возникает, когда мы расстроены, обижены или разочарованы. Однако важно то, что мы не позволяем своему гневу выйти из-под контроля, например, несправедливо обвиняя кого-то, кто ни виновен во всей этой истории. Кроме того, гнев также может сказаться на вашем здоровье и увеличить риск высокого кровяного давления, проблем с сердцем, головных болей, кожных заболеваний и проблем с пищеварением, а также тревоги и депрессии. Таким образом, способность хорошо контролировать гнев может оказаться очень полезным навыком.
1. Подумайте дважды, прежде чем что-то сказатьНе позволяйте себе выйти и «в аффекте» сказать что-то, что вы не имеете в виду, что потенциально может повредить вашим отношениям с людьми, которые вам небезразличны. Хорошо подумайте, не принесет ли то, что вы планируете сказать, больше вреда, чем пользы, и не будет ли это звучать слишком резко, и, если необходимо, найдите способ сформулировать это по-другому.
2. Будьте настойчивыТо, как мы общаемся, имеет решающее значение. Нельзя быть пассивным и позволять другим топтать себя, но и нельзя позволять себе быть агрессивным и навязывать свое мнение как единственно правильное и оскорблять всех остальных. Вы должны научиться уверенно выражать себя, чтобы уважать других, но при этом представлять свои интересы спокойно и прямо, без излишней эмоциональной нагрузки.
3. Используйте «Я» утверждения
Не начинайте предложения с «вы», лучше начните их с «я», чтобы выразить то, что вы чувствуете, вместо того, чтобы ваше утверждение звучало обвинительно. Например: «Ты мне никогда не помогаешь» звучит гораздо жестче, чем, скажем: «Я чувствую, что вся ноша ложится на меня».
4. Снимайте напряжение юморомКогда кажется, будто напряжение можно разрезать ножом, постарайтесь изменить ситуацию и посмотреть на ситуацию с менее серьезной точки зрения и найти в ней что-то смешное. Научитесь смеяться над собой и находите юмор во всей истории.
5. Не держите зла
Следуйте философии «что было, то было», то есть оставьте прошлое в прошлом и не копайтесь в старых аргументах. Если вы позволите гневу завладеть всеми вашими положительными эмоциями, со временем чувства несправедливости и горечи начнут разъедать вас. С другой стороны, прощение того, кто вас разозлил, может помочь вам двигаться дальше, чему-то научиться и укрепить вашу связь.
6. Сделай перерывИногда вам просто нужна минута или две для себя. Если вы вообще в состоянии, постарайтесь уделить хотя бы немного времени тому, чтобы «прийти в себя» и суметь лучше справляться со всеми вызовами наполненной стрессами повседневной жизни.
7. Упражняться
Хотя это может показаться банальным, физическая активность может в значительной степени способствовать снижению стресса и, следовательно, ослаблению гнева. Если вы чувствуете себя особенно раздражительным, попробуйте прогуляться быстрым шагом, немного пробежаться или попробовать другие виды упражнений.
8. Узнайте, какие у вас триггерыНаконец, если вы часто выходите из себя, постарайтесь определить, в каких ситуациях это происходит чаще всего. Некоторыми из возможных причин могут быть ожидание в длинных очередях, пробках, ободряющие комментарии коллег по работе или чрезмерная усталость. Не опускайте руки и не говорите, что у вас вспыльчивый характер: если вы знаете, какие ситуации вас особенно раздражают, вы можете что-то с этим сделать, организовав свой день по-другому, чтобы избежать их, или прибегнув к одной из других техник управления гневом.
По материалам: womanadvice