. Контроль над гневом: 8 простых, но эффективных советов

1. Подумайте дважды, прежде чем что-то сказать

2. Будьте настойчивы

3. Используйте «Я» утверждения

4. Снимайте напряжение юмором

5. Не держите зла

6. Сделай перерыв

7. Упражняться

8. Узнайте, какие у вас триггеры

Прежде всего, важно подчеркнуть, что совершенно естественно время от времени злиться — в конце концов, это нормальная человеческая эмоция, которая возникает, когда мы расстроены, обижены или разочарованы. Однако важно то, что мы не позволяем своему гневу выйти из-под контроля, например, несправедливо обвиняя кого-то, кто ни виновен во всей этой истории. Кроме того, гнев также может сказаться на вашем здоровье и увеличить риск высокого кровяного давления, проблем с сердцем, головных болей, кожных заболеваний и проблем с пищеварением, а также тревоги и депрессии. Таким образом, способность хорошо контролировать гнев может оказаться очень полезным навыком.Не позволяйте себе выйти и «в аффекте» сказать что-то, что вы не имеете в виду, что потенциально может повредить вашим отношениям с людьми, которые вам небезразличны. Хорошо подумайте, не принесет ли то, что вы планируете сказать, больше вреда, чем пользы, и не будет ли это звучать слишком резко, и, если необходимо, найдите способ сформулировать это по-другому.То, как мы общаемся, имеет решающее значение. Нельзя быть пассивным и позволять другим топтать себя, но и нельзя позволять себе быть агрессивным и навязывать свое мнение как единственно правильное и оскорблять всех остальных. Вы должны научиться уверенно выражать себя, чтобы уважать других, но при этом представлять свои интересы спокойно и прямо, без излишней эмоциональной нагрузки.Не начинайте предложения с «вы», лучше начните их с «я», чтобы выразить то, что вы чувствуете, вместо того, чтобы ваше утверждение звучало обвинительно. Например: «Ты мне никогда не помогаешь» звучит гораздо жестче, чем, скажем: «Я чувствую, что вся ноша ложится на меня».Когда кажется, будто напряжение можно разрезать ножом, постарайтесь изменить ситуацию и посмотреть на ситуацию с менее серьезной точки зрения и найти в ней что-то смешное. Научитесь смеяться над собой и находите юмор во всей истории.Следуйте философии «что было, то было», то есть оставьте прошлое в прошлом и не копайтесь в старых аргументах. Если вы позволите гневу завладеть всеми вашими положительными эмоциями, со временем чувства несправедливости и горечи начнут разъедать вас. С другой стороны, прощение того, кто вас разозлил, может помочь вам двигаться дальше, чему-то научиться и укрепить вашу связь.Иногда вам просто нужна минута или две для себя. Если вы вообще в состоянии, постарайтесь уделить хотя бы немного времени тому, чтобы «прийти в себя» и суметь лучше справляться со всеми вызовами наполненной стрессами повседневной жизни.Хотя это может показаться банальным, физическая активность может в значительной степени способствовать снижению стресса и, следовательно, ослаблению гнева. Если вы чувствуете себя особенно раздражительным, попробуйте прогуляться быстрым шагом, немного пробежаться или попробовать другие виды упражнений.Наконец, если вы часто выходите из себя, постарайтесь определить, в каких ситуациях это происходит чаще всего. Некоторыми из возможных причин могут быть ожидание в длинных очередях, пробках, ободряющие комментарии коллег по работе или чрезмерная усталость. Не опускайте руки и не говорите, что у вас вспыльчивый характер: если вы знаете, какие ситуации вас особенно раздражают, вы можете что-то с этим сделать, организовав свой день по-другому, чтобы избежать их, или прибегнув к одной из других техник управления гневом.