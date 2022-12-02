. Кудрявцева сняла полуголую певицу Славу
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Кудрявцева сняла полуголую певицу Славу

Кудрявцева сняла полуголую певицу Славу
Певица Слава засветилась в неприглядном виде. Артистка без стеснения блеснула прелестями в трусах. Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что на ее глазах многие артисты росли и покоряли новые вершины. Примечательно, что блондинка знает большую часть артистов, но даже у нее иногда случаются конфликты. Недавно на нее затаила обиду Катя Лель после выступления в шоу «Суперстар». А 1 декабря у Леры состоялись съемки для одной из передач. Она поделилась кадрами из гримерки. Блондинка щегольнула в алом брючном костюме с приталенным жакетом. Она раскрыла героиню выпуска. К ней заглянула певица Слава.
Она была в одной рубашке с поясом. Кудрявцева засняла ее без юбки. Артистка без стеснения показала свои черные трусы и стройные бедра.  «Посмотрите, кто у нас здесь! Это же просто красота неземная!» — заявила телеведущая. Поклонники восхитились тем, как Слава выглядит в 42 года. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, какие ножки», «У вас там своя атмосфера», «Лера видит всю красоту звезд», «Какой контент», «Слава вообще не стареет», «Наш человек, никакого стеснения», — стали писать пользователи Сети.
# Шоу-бизнес Слава, певица
По материалам: z-aya

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