. Любовь Толкалина запечатлелась топлес на пшеничном поле
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Любовь Толкалина запечатлелась топлес на пшеничном поле

Любовь Толкалина запечатлелась топлес на пшеничном поле
Актриса Любовь Толкалина обнажилась до пояса ради рекламы своего спектакля. Российская актриса Любовь Толкалина накануне поделилась со своими подписчиками в соцсети откровенными фотографиями. На снимках она стоит посреди пшеничного поля голая по пояс, в длинной желтой юбке. На такую фотосессию актриса решилась, чтобы передать потенциальному зрителю атмосферу спектакля «Ворожба», предназначенный только для представительниц прекрасного пола. Она напомнила, что последний в этом году спектакль можно будет увидеть 18 декабря в театре «Собор».
Толкалина не так давно вернулась с гастролей, которые прошли в городах Европы. Она побывала в Нидерландах, Испании, Италии, Франции.
Показ спектакля «Мастер и Маргарита» в испанской Барселоне, как сообщалось, пыталась сорвать украинская женщина. Она стояла возле театра с плакатом, выкрикивала русофобские лозунги и нецензурно выражалась в адрес приехавших на спектакль зрителей.
# Шоу-бизнес Толкалина Любовь
По материалам: z-aya

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