. Любовь Толкалина запечатлелась топлес на пшеничном поле

Актриса Любовь Толкалина обнажилась до пояса ради рекламы своего спектакля. Российская актриса Любовь Толкалина накануне поделилась со своими подписчиками в соцсети откровенными фотографиями. На снимках она стоит посреди пшеничного поля голая по пояс, в длинной желтой юбке. На такую фотосессию актриса решилась, чтобы передать потенциальному зрителю атмосферу спектакля «Ворожба», предназначенный только для представительниц прекрасного пола. Она напомнила, что последний в этом году спектакль можно будет увидеть 18 декабря в театре «Собор».Толкалина не так давно вернулась с гастролей, которые прошли в городах Европы. Она побывала в Нидерландах, Испании, Италии, Франции.Показ спектакля «Мастер и Маргарита» в испанской Барселоне, как сообщалось, пыталась сорвать украинская женщина. Она стояла возле театра с плакатом, выкрикивала русофобские лозунги и нецензурно выражалась в адрес приехавших на спектакль зрителей.