. Люди помогают выращенным в неволе бородавчатым медососам освоить брачную песню

Вадим Карасев

В дикой природе осталось всего от 250 до 350 бородавчатых медососов. При такой низкой численности защитники природы находят новые способы научить молодых птиц их уникальной брачной песне.

Когда-то бородавчатые медососы (Anthochaera phrygia) были широко распространены на востоке Австралии. Теперь из-за исчезновения лесов, урбанизации и развития сельского хозяйства их ареал сильно фрагментирован, крупные популяции этих птиц сохраняются в северо-восточной части штата Виктория и на востоке Нового Южного Уэльса. «В этом году Австралийский национальный университет совместно с другими группами провел анализ жизнеспособности популяции, и это, по сути, показало будущее вида, — сказал Мик Родерик, менеджер программы Birdlife Australia. — Они пришли к выводу, что если мы ничего не предпримем, бородавчатый медосос почти наверняка вымрет в течение десяти лет». В попытке спасти вид, находящийся под угрозой исчезновения, осуществляется программа разведения в неволе, и недавно 50 птиц были выпущены возле Курри-Курри, в районе Нижнего Хантера в Новом Южном Уэльсе.

В прошлом году на этой же территории были выпущены 58 птиц. После прошлогоднего выпуска ученые задокументировали размножение птиц и ассимиляцию выращенных в зоопарке птиц в дикие стаи. Крошечные радиопередатчики, спроектированные так, чтобы в конечном итоге упасть на землю, были установлены чуть более чем на половину выпущенных птиц, чтобы отслеживать их в течение следующих нескольких месяцев. «В мониторинге будет задействована небольшая группа радиослежения, которая будет следить за сигналами передатчика и записывать местоположение и поведение отдельных птиц, чтобы понять выживаемость, попытки размножения и схемы расселения», — сказал Мик Родерик.

Одним из новых направлений программы разведения стала помощь бородавчатым медососам в освоении их уникальной брачной песни. Из-за сокращения численности дикие птицы постепенно теряют свою отличительную брачную песню, поскольку осталось не так много старых птиц, у которых молодые птицы могли бы ее перенимать. Общество охраны природы Таронга пытается научить выращенных в неволе медососов исполнению песни.

«Молодых бородавчатых медососов, выращенных в зоопарке, теперь размещают в вольерах со взрослыми дикими птицами, чтобы перед выпуском на волю они познакомились с их песней, — рассказывает сотрудник общества Моник Ван Слейс. — Этот важный шаг позволяет птицам выучить и усовершенствовать свою отличительную песню».

Мик Родерик сказал, что есть доказательства того, что подход работает: «Мы пытаемся научить некоторых из молодых птиц, которые вылупились в этом году, правильной песне диких бородавчатых медососов, потому что многие выпущенные птицы, на наш слух, поют не очень похоже на диких. Поэтому потенциально у птиц из зоопарка может возникнуть проблема с привлечением диких самок. Так что обучение происходит, и результаты действительно поразительны. Просто понаблюдав за некоторыми из птиц нынешнего выпуска, я уже заметил большую разницу между когортой этого года и когортой прошлого года… некоторые из самцов в этом году определенно звучат лучше, чем прошлогодние птицы».