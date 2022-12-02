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Максим Галкин оказался миллиардером

Максим Галкин оказался миллиардером
Артист Максим Галкин получил многомиллионное наследство. Шоумен Максим Галкин* получил от своего отца, советского генерала и депутата Госдумы, огромное наследство. Ему в свое время досталось несколько объектов недвижимости, которые он вместе с родным братом Дмитрием полюбовно разделил, и деньги. Оказалось, что состояние телеведущего значительно превышало богатство Аллы Пугачевой. Хотя юного пародиста на заре отношений с Примадонной упрекали в том, что он якобы позарился на капитал певицы. Сам Галкин* в начале 2000-х стал завидным женихом. Умершие Александр и Наталья Галкины оставили младшему сыну трехкомнатную квартиру на «Новых Черемушках» по цене 45 млн рублей, двушку на Плющихе за 24 миллиона.
Досталась Максиму и недвижимость в 250 квадратов на Варсонофьевском переулке, ее стоимость — как минимум 100 миллионов. Особая ценность этой квартиры в том, что она находится в историческом здании, над которым трудился архитектор Лев Кекушев. Правда, это жилье шоумен в 2010 году переписал на Аллу Пугачеву, а она — оформила на одного из внуков. Был еще и особняк с земельным участком. Например, в поселке Внуковском 13 соток. Их получил еще дед Максима при Сталине, а жили там самые богатые и знаменитые чиновники из Миноброны и Министерства внешней торговли СССР. Правда, братья Галкины от участка позже избавились. А также в Наро-Фоминском районе на участке в 30 соток особняк площадью 590 квадратов и стоимостью около 150 млн рублей, который Максим отдал позже брату. Кроме того, на счетах Максима и Дмитрия родители постарались скопить немало денег. Отца Галкиных, как пишет kp.ru, называли «небожителем», его семья считалась привилегированной. Генерал Галкин возглавлял Главное бронетанковое управление (ГБТУ) Минобороны, а затем и его преемника — Главное автобронетанковое управление (ГАБТУ). В 1997 году ушел в отставку и начал заниматься политикой, через год стал депутатом Госдумы. Из жизни ушел в 2002 году, а через два года скончалась Наталья Галкина. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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