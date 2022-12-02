. Матвиенко попросила унять «проверочный зуд» в отношении школ и детских садов
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Матвиенко попросила унять «проверочный зуд» в отношении школ и детских садов

Пользуясь тем, что мораторий на проверки в рамках реформирования контрольно-надзорной деятельности не коснулся соцобъектов, контролеры теперь выносят штрафы школам и детсадам «с удвоенной энергией». Об этом 2 декабря заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в палате регионов на ежегодном совещании со статс-секретарями.

Она отметила, что остроту проблемы в сфере контрольно-надзорной деятельности удалось снизить и существенно сократить административную нагрузку на бизнес. «Тем не менее, из регионов поступают сигналы, что несмотря ни на что этот «проверочный зуд», к сожалению, продолжается», — заявила спикер.

Матвиенко рассказала, что вся «армия контролеров», воспользовавшись тем, что мораторий на проверки не коснулся социальных объектов, переключилась на школы и детские сады — им, по словам спикера, выносят теперь им штрафы «с удвоенной энергией».

«По сути, они отбирают у образовательных учреждений часть средств, выделяемых из бюджета на их развитие. И заставляет заниматься бумажной волокитой вместо их основной деятельности — воспитания и образования детей», — заявила Матиенко.

При этом спикер подчеркнула, что не склона упрощать ситуацию и призывать вовсе отказаться от проверок. Вместе с тем, она напомнила слова Президента России, который неоднократно отмечал, что «нет необходимости ходить и проверять всех подряд; должен работать риск-ориентированный подход». «С этому мы ментально и практически должны привыкнуть», — уверена она.

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По материалам: pnp.ru

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