. Минобороны Италии опровергло данные о подготовке в стране украинских солдат
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Минобороны Италии опровергло данные о подготовке в стране украинских солдат

Минобороны Италии опровергло данные о подготовке в стране украинских солдатМинобороны Италии опровергло слова Лаврова о подготовке в стране украинских военных

Министерство обороны Италии прокомментировало слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что ряд стран НАТО не только занимается поставками вооружений Киеву, но и проводит подготовку солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей территории. В оборонном ведомстве опровергли его заявление, отметив, что на территории Италии не проходит обучение украинских военных, сообщает РИА Новости.

«В некоторых сообщениях прессы говорится об учебных мероприятиях, проведенных для украинских военнослужащих на национальной территории. В связи с этим итальянское Минобороны уточняет, что не проводило никакой подготовки в Италии», — сказано в сообщении.

Ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал ошибку главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей ранее, что потери Украины с начала спецоперации России составили 100 тысяч солдат и офицеров. Он заверил, что с начала специальной военной операции (СВО) России число погибших солдат ВСУ составило от 10 до 13 тысяч человек.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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