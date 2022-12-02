. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил столичных мобилизованных на передовой в зоне СВО
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил столичных мобилизованных на передовой в зоне СВО

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил столичных мобилизованных на передовой в зоне СВО

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне проведения специальной военной операции, где пообщался с московскими мобилизованными и работниками городского хозяйства столицы.

"Помогаем нашим ребятам на линии обороны обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. Устанавливаем генераторы, печки, проводим освещение. Строим медицинские пункты. На линии работают тысячи работников городского хозяйства. Сегодня побывал на месте. Пообщался со строителями и военнослужащими. Встретил бойцов, мобилизованных из Москвы. Настроение боевое", - написал мэр в своем канале Telegram.


Мэр Москвы Сергей Собянин в зоне СВО

В начале лета Москва и Луганск официально стали городами-побратимами. В ходе визита в ЛНР Собянин осмотрел луганские городские объекты, в восстановлении которых принимают участие московские специалисты. В настоящее время на объектах задействовано 1,5 тыс. человек и 500 единиц техники, они восстанавливают дома, школы, водопроводы, теплотрассы.

В ДНР и ЛНР посменно и на постоянной основе работают медики крупнейших столичных больниц. В состав мультидисциплинарных бригад включены хирурги нескольких специализаций, анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды и прочие врачи — совокупно свыше 200 специалистов.

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По материалам: uposters.ru

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