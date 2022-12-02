Молодые знаменитости в своих ранних фотосессиях (12 фото)
Сегодня, 15:05 Вадим Карасев
Предлагаем немного поностальгировать и посмотреть на снимки молодых знаменитостей в их ранних фотосессиях. Тогда они еще не были суперзвездами и были только в начале своего карьерного пути. Некоторых из них почти не узнать, но есть и те, кто совсем не изменился.
Том Круз
Кэмерон Диас
Аманда Сейфрид
Киану Ривз
Джаред Лето
Ума Турман
Анджелина Джоли
Элайджа Вуд
Дженнифер Лопес
Хелена Бонем Картер
Николь Кидман
Джулия Робертс
Том Круз
Кэмерон Диас
Аманда Сейфрид
Киану Ривз
Джаред Лето
Ума Турман
Анджелина Джоли
Элайджа Вуд
Дженнифер Лопес
Хелена Бонем Картер
Николь Кидман
Джулия Робертс
По материалам: триникси