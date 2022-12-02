. Молодые знаменитости в своих ранних фотосессиях (12 фото)

Вадим Карасев

Предлагаем немного поностальгировать и посмотреть на снимки молодых знаменитостей в их ранних фотосессиях. Тогда они еще не были суперзвездами и были только в начале своего карьерного пути. Некоторых из них почти не узнать, но есть и те, кто совсем не изменился.Том КрузКэмерон ДиасАманда СейфридКиану РивзДжаред ЛетоУма ТурманАнджелина ДжолиЭлайджа ВудДженнифер ЛопесХелена Бонем КартерНиколь КидманДжулия Робертс