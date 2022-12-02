. Молодые знаменитости в своих ранних фотосессиях (12 фото)
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Молодые знаменитости в своих ранних фотосессиях (12 фото)

Том КрузПредлагаем немного поностальгировать и посмотреть на снимки молодых знаменитостей в их ранних фотосессиях. Тогда они еще не были суперзвездами и были только в начале своего карьерного пути. Некоторых из них почти не узнать, но есть и те, кто совсем не изменился.

Том Круз


Кэмерон Диас

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Аманда Сейфрид

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Киану Ривз

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По материалам: триникси

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