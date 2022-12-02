. На Дом-2 произойдут очередные изменения
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На Дом-2 произойдут очередные изменения

На Дом-2 произойдут очередные изменения
Руководство Дом-2 приняло решение сменить неприжившуюся концепцию. Теперь Лобное место будут проводить в помещении, то есть, в студии, украшенной ёлками и гирляндами. Телешоу о семье, верности и любви ожидают очередные изменения. Руководство приняло решение кардинально изменить неприжившуюся концепцию. Из-за этих нововведений Лобное место было принято перенести в студию. Та в свою очередь украшена в новогодней тематике, поэтому участники Дом-2 смогут любоваться ёлками, гирляндами, шарами и прочими украшениями.

У ведущих телешоу больше нет ни малейшего желания в мороз долго находиться на улице. Да и сами участники проекта невероятно рады такому положение вещей. Кроме того, на проекте даже заставки поменялись и теперь они больше напоминают сериальные.
Клавдия Безверхова и Алена Опенченко искренне обрадовались, так как сейчас они могут находиться на Лобном в платье и при полном параде. Идея, на самом деле, не плохая. И, судя по всему, участникам раньше всего этого очень не хватало. А может они и голосование изменят, чтобы раз в месяц или два, тайно вышвыривать за ворота крепкую пару?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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