. Начался второй этап голосования The Game Awards среди игроков — осталось 10 игр
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Начался второй этап голосования The Game Awards среди игроков — осталось 10 игр

Начался второй этап голосования The Game Awards среди игроков — осталось 10 игр


Несколько дней назад стартовало голосование на The Game Awards среди игроков. Оно, традиционно, проходит в 3 этапа. Изначально игрокам предлагали выбрать 10 лучших проектов из 30. Теперь же, на втором этапе, игр осталось всего 10, а проголосовать можно за 5 проектов.

Следующие 10 игр добрались до второго этапа голосования на The Game Awards в 2022 году:



Elden Ring;



God of War: Ragnarok;



Sonic Frontiers;



Stray;



Minecraft;



Horizon: Forbidden West;



Cult of the Lamb;



Xenoblade Chronicles 3;



Genshin Impact;



Sifu.

Проголосовать можно по этой ссылке. Третий этап голосования начнется уже 5 декабря.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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