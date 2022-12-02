Начался второй этап голосования The Game Awards среди игроков — осталось 10 игр
Сегодня, 11:05 Вадим Карасев
Несколько дней назад стартовало голосование на The Game Awards среди игроков. Оно, традиционно, проходит в 3 этапа. Изначально игрокам предлагали выбрать 10 лучших проектов из 30. Теперь же, на втором этапе, игр осталось всего 10, а проголосовать можно за 5 проектов.
Следующие 10 игр добрались до второго этапа голосования на The Game Awards в 2022 году:
Elden Ring;
God of War: Ragnarok;
Sonic Frontiers;
Stray;
Minecraft;
Horizon: Forbidden West;
Cult of the Lamb;
Xenoblade Chronicles 3;
Genshin Impact;
Sifu.
Проголосовать можно по этой ссылке. Третий этап голосования начнется уже 5 декабря.
По материалам: newxboxone