. Начался второй этап голосования The Game Awards среди игроков — осталось 10 игр

Вадим Карасев





Несколько дней назад стартовало голосование на The Game Awards среди игроков. Оно, традиционно, проходит в 3 этапа. Изначально игрокам предлагали выбрать 10 лучших проектов из 30. Теперь же, на втором этапе, игр осталось всего 10, а проголосовать можно за 5 проектов.

Следующие 10 игр добрались до второго этапа голосования на The Game Awards в 2022 году:

Elden Ring;God of War: Ragnarok;Sonic Frontiers;Stray;Minecraft;Horizon: Forbidden West;Cult of the Lamb;Xenoblade Chronicles 3;Genshin Impact;Sifu.

Проголосовать можно по этой ссылке. Третий этап голосования начнется уже 5 декабря.